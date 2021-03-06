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  4. Kardeşine kızdı, kamyonetini yaktı

Kardeşine kızdı, kamyonetini yaktı

06.03.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Kardeşine kızdı, kamyonetini yaktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hüseyin K. (42), kardeşiyle kavga ettikten sonra park halindeki kamyonetini ateşe verdi. Kamyoneti saran alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, Hüseyin K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Marmaris'te yaşayan H.K., kamyonetini, Ulusal Egemenlik Caddesi üzerine park etti. Bu sırada erkek kardeşiyle telefonda kavga eden H.K., kamyonetini, içine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Kamyonet alevler içinde kalırken, vatandaşlar 112 Çağrı Merkezi'ni aradı. Bir sürücü yangın söndürme tüpü ile kamyonete müdahale ederek, alevlerin çevreye sıçramasını engelledi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyonette maddi hasar oluştu.

Gözaltına alınan H.K., Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde ifadesi alındıktan serbest bırakıldı.

DHA

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