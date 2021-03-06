Kardeşine kızdı, kamyonetini yaktı

Marmaris'te yaşayan H.K., kamyonetini, Ulusal Egemenlik Caddesi üzerine park etti. Bu sırada erkek kardeşiyle telefonda kavga eden H.K., kamyonetini, içine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Kamyonet alevler içinde kalırken, vatandaşlar 112 Çağrı Merkezi'ni aradı. Bir sürücü yangın söndürme tüpü ile kamyonete müdahale ederek, alevlerin çevreye sıçramasını engelledi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyonette maddi hasar oluştu.

Gözaltına alınan H.K., Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde ifadesi alındıktan serbest bırakıldı.

DHA

