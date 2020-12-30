HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kardeşini öldürüp araç içerisinde yakan sanığa 20 yıl hapis cezası

Kardeşini öldürüp araç içerisinde yakan sanığa 20 yıl hapis cezası

30.12.2020 11:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kardeşini öldürüp araç içerisinde yakan sanığa 20 yıl hapis cezası

Bağcılar’da aralarında 6 yıldır süren miras husumeti nedeniyle kardeşi Behzat Taban’ın (54) kafasına kaldırım taşıyla vurarak öldüren ve cesedini Çatalca’ya götürerek araçla birlikte yaktığı iddia edilen İsmail Taban’ın (66) yargılandığı dava karara bağlandı. Son sözü sorulan sanık İsmail Taban "Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dedi. Mahkeme heyeti cezada indirim uygulayarak sanığın "Haksız tahrik altında kardeşi kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail Taban, Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktul Behzat Taban’ın ailesi Pervin Taban, Arif Taban, Bahar Taban ve taraf avukatları yer aldı. Maktulün ailesi şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

"SANIĞIN BÖYLE BİR CİNAYETİ TEK BAŞINA İŞLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Aile avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek “Sanığın böyle bir cinayeti tek başına işlemiş olması yaş itibarıyla mümkün gözükmüyor. Tasarlayarak ve canice işlenmiş bu cinayeti tek başına işlemiş olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

MÜVEKKİL DİNİ DUYGULARI KUVVETLİ HACI BİRİDİR

Sanık avukatı ise “Müvekkilin yaşı büyük ve hastadır. Kendisi dini duyguları kuvvetli ve hacı biridir. Ortada öldürme kastı yoktur, kasten yaralama vardır. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLERİM TAKIM ELBİSE GİYEMEDİM"

Son sözü sorulan tutuklu sanık İsmail Taban ise “Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı. Sizden de özür dilerim, hastaneden geldim o yüzden takım elbise giyemedim" dedi.

Pazarda genç kadınla adamın yumruklu kavgası kameradaPazarda genç kadınla adamın yumruklu kavgası kamerada

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Taban’ın “Kardeşi kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın eylemi haksız tahrik altında işlediğine kanaat getiren heyet, sanığın 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın mahkemedeki saygılı tavrı, suçu ikrar etmesini takdiri indirim nedeni kabul eden heyet, sanığın “Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Bağcılar’da 10 Mayıs 2019 tarihinde, aralarında 6 yıldır süren miras husumeti sebebiyle çıkan tartışmada sanık İsmail Taban’ın Behzat Taban’ın kafasına kaldırım taşıyla vurarak öldürdüğü anlatılıyordu. Sanık Taban’ın maktulü öldürdükten sonra Çatalca’ya götürerek araçla birlikte maktulü yaktığı belirtiliyordu. İddianamede sanık Taban’ın “Haksız tahrik altında kardeşi kasten öldürmek" ve "Mala zarar vermek" suçlarından 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Safir taşı nedir? Faydaları nelerdir?Safir taşı nedir? Faydaları nelerdir?
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Zorunlu olmuştu! Yeni dönem böyle başladı

Zorunlu olmuştu! Yeni dönem böyle başladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Safir taşı nedir? Faydaları nelerdir?

Safir taşı nedir? Faydaları nelerdir?

706 gündür kayıp Kader Buse'nin babası: Sen gittin bulamadık; bulamıyoruz

706 gündür kayıp Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşım

Aşılama ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz açıkladı

Aşılama ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Pazarda genç kadınla adamın yumruklu kavgası kamerada

Şoke eden anlar! Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Karı koca ve kız kardeş, çiftçinin çıplak videosunu çekip şantaj yaptı

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

Değerli ve göz alıcı mercan taşı

Değerli ve göz alıcı mercan taşı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.