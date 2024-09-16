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  4. Kardeşlerin acı sonu! 2 yıl arayla aynı kaderi yaşadılar: Aileyi yıkan haber

Kardeşlerin acı sonu! 2 yıl arayla aynı kaderi yaşadılar: Aileyi yıkan haber

16.09.2024 09:40
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Adana'da her sene yapılan uyarılara rağmen özellikle çocuklar sulama kanalına girmeye devam ediyor. Dün de serinlemek için giren Muhammet Ahmet'ten acı haber geldi. Ahmet'in ağabeyinin de 2 yıl önce sulama kanalında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Acılı aile aynı acıyı 2 yıl sonra bir kez daha yaşayarak yıkıldı.

Adana’da, dün serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulan Muhammed Ahmet'in (14) cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Muhammed’in ağabeyi Kasım Ahmet’in (17) de 2 yıl önce kanalda boğulduğu ortaya çıktı.

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2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Epilepsi hastası Suriye uyruklu Muhammed Ahmet, dün iki arkadaşı ile birlikte serinlemek için Seyhan ilçesi Mavi Bulvar’daki Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Muhammed, gözden kayboldu. Sudan çıkan arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, girdiği noktadan 2 kilometre uzaklıkta Muhammed’in cansız bedenini buldu. Kıyıya çıkarılan Muhammed Ahmet’in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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ACI TESADÜF! 2 YIL ÖNCE DE AĞABEYİ...

Muhammed’in tarım işçisi ailesi, cenazeyi teslim almak için sabah saatlerinde morgun önüne geldi. Muhammed’in ağabey Kasım Ahmet’in de 2 yıl önce kardeşi gibi sulama kanalında boğulduğu ortaya çıktı.

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"3. DE ÇIKAMAMIŞ..."

Cenazeyi teslim alan kuzeni İbrahim Mustafa, “Ağabeyi de 2 yıl önce farklı bir mahalledeki sulama kanalında vefat etmişti. Onun cenazesini Suriye’ye göndermiştik. Muhammed’den dünden beri haber bekliyorduk. Gece saatlerinde cesedinin bulunduğunu öğrendik. Rahatsızdı, ara ara kriz geçiriyordu. Dün de 2 kez suya atlamış, 3’üncüde çıkamamış” diye konuştu.

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Muhammed Ahmet’in cenazesi, Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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MUHAMMEDIN-AGABEYI-DE-SULAMA-KANALINDA-_390156_108241Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana boğulma
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