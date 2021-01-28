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Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

28.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişi, husumetli olduğu 3 kardeşin üzerine kurşun yağdırdı. Kardeşlerden 1'i öldü, 2'si yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Beyhekim Sokak’ta meydana geldi. Abdulkadir (26) ve Ahmet Furkan (21) ve Ali Atmaca kardeşler ile husumetli oldukları kişi arasında çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişi, yanındaki tabancasını çekip, Atmaca kardeşlere peş peşe ateş etti.

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Aynı sokakta bulunan bir özel hastanede görevli sağlık görevlileri olay yerine koşarak yaralılara müdahale etti. Kalbi durduğu belirlenen Ali Atmaca, sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülüp, öze hastaneye kaldırıldı. Abdulkadir Atmaca ve Ahmet Furkan Atmaca ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Atmaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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