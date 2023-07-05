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Kardeşleriyle kavga etti, hırsını evi ve motosikletinden çıkarttı...

05.07.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 29 yaşındaki Ertuğrul G. kardeşleriyle kavga ettikten sonra benzin dökerek önce evini sonra da motosikletini ateşe verdi.

Kardeşleriyle kavga etti, hırsını evi ve motosikletinden çıkarttı...

Olay, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 12.00 sularında 3 katlı evin en üst katında meydana geldi.

Annesi ve iki kardeşi ile yaşayan Ertuğrul G., bilinmeyen nedenle kardeşleriyle tartışarak, evden ayrıldı.

Bir süre sonra geri dönen Ertuğrul G., elindeki bidondan benzin döküp, evi ateşe verdi.

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Daire alevler içinde kalırken, Ertuğrul G. balkon korkuluklarına oturup bağırmaya başladı. Bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlarda Ertuğrul G., bina girişindeki sundurmanın üzerine atlayarak gözden kayboldu.

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ertuğrul G., 638 Sokak’ta kendine ait motosikleti ateşe verip, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

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EVİN YANMA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Olay anında binanın giriş katındaki evlerinde olan Muhammet Yaşar adlı çocuk, dumandan etkilenmesin diye dışarı çıkardığı muhabbet kuşlarının başında gözyaşı döktü. Muhammet, "Kardeşler kavga etti. Biri elinde benzin bidonuyla evi yaktı. Giderken kendi motosikletini de yakmaya çalışmış" dedi. Evin yanma anı, çevredeki bir iş yeri kamerası tarafından da kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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