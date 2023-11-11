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  4. Kargocu çift eve girip hırsızlık yaptı: Çaldıkları altınlarla yaptıkları şoke etti

Kargocu çift eve girip hırsızlık yaptı: Çaldıkları altınlarla yaptıkları şoke etti

11.11.2023 23:33 | Son Güncelleme:
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Ankara'da bir kargo firmasında çalışan D.B. ve B.S.B., kargoları dağıtmak için girdikleri bir binadaki evden 214 bin TL değerinde altın çaldı. Polis ekiplerince yakalanan kargocu çiftin, çaldıkları altınları bozdurup paranın bir kısmıyla telefon aldıkları ortaya çıktı.

Kargocu çift eve girip hırsızlık yaptı: Çaldıkları altınlarla yaptıkları şoke etti

Olay, saat 12.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde gerçekleşti. Batıkent semtinde bulunan bir evde 1 adet kelepçe bileklik, 4 adet bilezik, 1 adet ucunda tam altın takılı zincir kolye, 2 adet altın yüzük çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerin olay yerine geldiği araç tespit edildi. Özel bir firmada kargo dağıtım amacıyla kullanılan aracın sahibinin B.S.B. isimli kadın olduğu ve bu araçla eşi D.B.’nin kargo dağıtımı yaptığı saptandı.

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HIRSIZLIK YAPTIKLARI BİNADA KARGO DAĞITMIŞLAR

Polis ekipleri, şüphelilerin hırsızlık yapılan binada gün içinde kargo dağıttığını tespit etti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanıp gözaltına alınan karı- koca hırsızlığı itiraf ederken, şüphelilerin çaldıkları altınları 214 bin TL karşılığında kuyumcuya sattıkları, aldıkları paranın bir kısmı ile de kendilerine cep telefonu aldıkları belirlendi. Satın aldıkları cep telefonları ve kalan para polisler tarafından muhafaza altına alınırken, B.S.B. ve D.B.’nin polisteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Ankara hırsızlık
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