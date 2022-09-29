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Kargocunun gösterdiği yere imzayı attı hayatının şokunu yaşadı! Kesip 3 milyon TL'lik senet yerleştirmiş...

29.09.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapısına gelen kargocunun gösterdiği kağıda imza atan 80 yaşındaki emekli Sevil Özer, bir ay sonra avukatından gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı. İcralık olduğunu öğrenen Özer'in parasına ve evine tedbir konuldu. Yaşlı kadının imza için kapısına gelen kişinin kargocu kılığındaki bir dolandırıcı olduğunu ve imzalattığı kâğıdın altını kesip bir senet yerleştirdiği, senede de 3 milyon lira borç yazıldığı ortaya çıktı.

Kargocunun gösterdiği yere imzayı attı hayatının şokunu yaşadı! Kesip 3 milyon TL'lik senet yerleştirmiş...

Kargocuya inanıp gösterdiği yere imza atan yaşlı kadın hayatının kabusunu yaşadı. Her şey İstanbul Kadıköy'de yaşayan emekli muhasebeci 80 yaşındaki Sevil Özer'e, Tekirdağ'daki yazlığında olduğu sırada gelen telefonla başladı. Kargocu olduğunu söyleyen kişi, Kadıköy'deki adresinde kimseyi bulamadığını, elindeki evrakın önemli olduğunu söyleyerek "Adresinizi verin, gelip teslim edeyim" dedi.

KARGOCU, İMZALATIP KAÇAR GİBİ GİTTİ

Aynı günün akşamında Tekirdağ'a gelip elindeki kâğıtları hızlıca, "Aracım yol kenarında, hemen gideyim" diyerek imzalatıp kaçar gibi gitti.

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BİR AY SONRA GELEN TELEFONLA ŞOKE OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre; Özer, kargoyu açtığında reklam broşürleri buldu. Ne olduğunu anlamadı. Ancak 1 ay sonra avukatından gelen telefonla icralık olduğunu öğrendi.

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SENEDİ ALTA SAKLAMIŞ

Kargocu kılığındaki dolandırıcının, imzalattığı kâğıdın altını kesip bir senet yerleştirdiği, senede de 3 milyon lira borç yazıldığı ortaya çıktı. Yaşlı kadın şimdi üzerine kalan 3 milyon liralık borçtan kurtulmaya çalışıyor.

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'BANKADAKİ PARAMI, EVİMİ KULLANAMIYORUM'

Özer, "Benim kimseye borcum yok. Bankadaki paramı, evimi kullanamıyorum. Tedbir koymuşlar. Bu dolandırıcı başkalarının da canını yakmıştır. Kâğıdın altını kesip bana senet imzalatmış. Sonradan anladım. Yoksa bir kâğıt için Tekirdağ'a gelir mi? Bu beladan bir an önce kurtulmak istiyorum, şüpheliler inşallah yakalanır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kargocu dolandırıcı emekli
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