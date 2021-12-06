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Kargocuyu sokak ortasında vurdu: Eşimi rahatsız ediyordu

06.12.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de bir kargo firması çalışanı, rahatsız ettiği iddia edilen kadının kocası tarafından sokak ortasında tabanca vuruldu. Bacağından yaralanan kargocu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kargocuyu sokak ortasında vurdu: Eşimi rahatsız ediyordu

Olay, öğlen saatlerinde Kırıkkale’de Rauf Bektaş Bulvarı 630’uncu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kargo firmasında çalışan Murat D. (42), kargo dağıtımı için dışarı çıktı. Murat D., rahatsız ettiği iddia edilen kadının kocası M.B. ile sokakta karşılaştı. M.B. ile Murat D. arasında tartışma çıktı.

CEBİNDEN ÇIKARTIP ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., cebinden çıkarttığı tabanca ile Murat D.’ye ateş etti. Şahsın tabancasından çıkan kurşun Murat D.’nin bacağına isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağ bacağından yaralanan Murat D., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan Murat D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale silahlı saldırı
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