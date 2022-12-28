KargoTürk çalışma saatleri: KargoTürk açılış ve kapanış saati nedir, pazar günü açık mı?

Yeni kurulan bir kargo firması olan KargoTürk aynı gün teslimat, kapıda ödeme seçenekleri, ertesi gün teslimat, günaydın teslimat ve yurt dışı paket taşımacılığı gibi bir kargo firmasında bulunması beklenen birçok yenilikçi bakış açısına sahiptir. Ülkemizin birçok ilinde hizmet veren KargoTürk yapmış olduğu iş ortaklıkları sayesinde her geçen gün daha da büyümeye devam etmektedir. Peki KargoTürk açılış ve kapanış saatleri nelerdir?

KargoTürk çalışma günleri nedir?

Aldığı yatırımlar ile her geçen gün büyümeye devam eden KargoTürk ülkemizde hizmet vermesinin yanı sıra yurt dışı taşımacılığının da önemli ayaklarından birisi olmayı hedeflemektedir. Yurt dışı kargo taşımacılığında ön sıralarda yer almak KargoTürk’ün misyon ve vizyonlarından sadece bir tanesidir. KargoTürk çalışma saatleri dâhilinde pek çok konuda müşterilerine hizmet verir. KargoTürk çalışma günleri hemen hemen tüm şubelerinde benzerdir. Herhangi bir düzenleme olmadığı takdirde de KargoTürk çalışma saatleri farklılık göstermez.

KargoTürk açılış saati her sabah 09.00 olarak belirlenmiştir. KargoTürk öğle arası saatleri ise şubeden şubeye değişmekle birlikte genel olarak KargoTürk öğle arası saatleri dâhilinde de bazı şubelerinde hizmet vermeye devam eder. Kapanışa kadar hizmet veren KargoTürk kapanış saati ise 18.00 olarak belirlenmiştir. KargoTürk hafta içi çalışma saatleri ve günleri:

Pazartesi: Sabah saat 09.00, akşam saat 18.00 arası

Salı: Sabah saat 09.00, akşam saat 18.00 arası

Çarşamba: Sabah saat 09.00, akşam saat 18.00 arası

Perşembe: Sabah saat 09.00, akşam saat 18.00 arası

Cuma: Sabah saat 09.00, akşam saat 18.00 arası

KargoTürk hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Kargo şirketlerinden hizmet almak isteyen kişilerin en çok merak ettiği sorular da kargoların hafta sonu çalışma durumlarıdır. Bu bağlamda sıkça araştırılan "KargoTürk cumartesi saat kaça kadar açık?" sorusunun cevabını 14.00 olarak verebiliriz. KargoTürk hafta sonu cumartesi günü hizmet vermeye devam eder. Şube açılış saati sabah 09.00 olup kapanış saati ise öğlen 14.00’e kadar hizmet verir.

** KargoTürk Pazar günü açık mı?

Kargo firmalarının büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi KargoTürk pazar günleri kapalıdır. KargoTürk hafta sonu çalışma saatleri şu şekildedir:

Cumartesi: Sabah saat 09.00, akşam saat 14.00 arası

Pazar: Kapalıdır.



