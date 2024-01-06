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  4. Kargoyu teslim ettikten sonra alıcıya mesaj atan kurye için emsal ceza! Kargo şirketine ceza kesildi

Kargoyu teslim ettikten sonra alıcıya mesaj atan kurye için emsal ceza! Kargo şirketine ceza kesildi

06.01.2024 12:37 | Son Güncelleme:
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), alıcıya mesaj atan kuryeyi affetmedi. Taciz mesajı atan kurye için kargo şirketine 250 bin lira ceza kesildi.

Kargoyu teslim ettikten sonra alıcıya mesaj atan kurye için emsal ceza! Kargo şirketine ceza kesildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kargo tesliminden sonra kuryenin alıcıya taciz içerikli mesaj göndermesi olayında, kargo şirketine gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle 250 bin lira idari para cezası verdi.

TACİZ MESAJINI ŞİKAYET ETTİ

Kurumun kararına göre, internet üzerinden alışveriş yapan kişi, ürünün kargoyla adresine gönderilmesini istedi. Kargo şirketinde çalışan kurye, ürünü teslim ettikten sonra kargo sahibine cep telefonundan taciz içerikli mesaj gönderdi.

Alıcı, veri sorumlusu kargo şirketinin kişisel veri güvenliğini sağlayamadığını savunarak, KVKK'ye şikayette bulundu.

250 BİN LİRA CEZA

KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yaptığı incelemede veri sorumlusu konumundaki kargo şirketine 250 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Olayı gerçekleştiren kuryenin veri sorumlusu şirket adına çalıştığı aktarılan kararda, kuryeye, kişisel verilerin korunması, veri güvenliği konularında herhangi bilgilendirme yapılmadığı, eğitim verilmediği tespiti yer aldı.

HUKUKA AYKIRI BULUNDU

İlgili kişinin telefon numarasının kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartlarına dayanılmaksızın hukuka aykırı olarak kullanıldığı belirtilen kararda, veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri de almadığı kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
Kurye taciz mesaj
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