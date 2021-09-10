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  4. Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi duran çocuk kurtarılamadı

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi duran çocuk kurtarılamadı

10.09.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi duran 12 yaşındaki Güler Görmez, yaşamını yitirdi. Görmez'in ailesi, otopsi raporundan çıkacak sonuca göre yasal süreç başlatacaklarını söyledi.

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi duran çocuk kurtarılamadı

Kentte yaşayan Görmez ailesi, kızları Güler Görmez’i, bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle kentteki bazı hastanelere götürdü. Aile, şikayetleri dinmeyen kızlarını 8 Eylül günü de önce özel hastaneye, ardından da Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Burada tahlilleri yapılan Güler Görmez'in, gözetim altındayken aniden kalbi durdu. Doktorların müdahale ettiği Güler Görmez, kurtarılamadı.

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Görmez'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Güler Görmez'in ailesi, otopsi raporundan çıkacak sonuca göre yasal süreç başlatacaklarını söyledi.

DHA

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