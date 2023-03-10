Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından çıkan kitle şaşkına çevirdi

Konya'da yaşayan Ayşe A., bir süre önce karın ağrısı ve şişlik nedeniyle Isparta Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Tetkikler sonrası jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı Dr. Serhan Can İşcan'ın yaptığı muayenede, Ayşe A.'nın karnında büyüyen kitle tespit edildi. Operasyonla Ayşe A.'nın karnından 35 santimetre boyutunda kitle çıkarıldı. Daha sonra servise alınan Ayşe A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Dr. Serhan Can İşcan, "Yaşından dolayı ameliyatı yüksek riskliydi. Hastamızın ameliyatındaki ve sonrasındaki riskleri azaltabilecek tedavileri uygulayıp, ameliyata hazırladık. Bu süreçlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

DHA

