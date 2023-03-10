HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından çıkan kitle şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından çıkan kitle şaşkına çevirdi

10.03.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Şehir Hastanesi'ne karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle başvuran Ayşe A.'nın (89) karnında tespit edilen 35 santimetrelik kitle, ameliyatla alındı. Doktoru, "Yaşından dolayı ameliyatı yüksek riskliydi" derken, Ayşe A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından çıkan kitle şaşkına çevirdi

Konya'da yaşayan Ayşe A., bir süre önce karın ağrısı ve şişlik nedeniyle Isparta Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Tetkikler sonrası jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı Dr. Serhan Can İşcan'ın yaptığı muayenede, Ayşe A.'nın karnında büyüyen kitle tespit edildi. Operasyonla Ayşe A.'nın karnından 35 santimetre boyutunda kitle çıkarıldı. Daha sonra servise alınan Ayşe A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

061bf729d68bcb1278b87535c1b75328

Dr. Serhan Can İşcan, "Yaşından dolayı ameliyatı yüksek riskliydi. Hastamızın ameliyatındaki ve sonrasındaki riskleri azaltabilecek tedavileri uygulayıp, ameliyata hazırladık. Bu süreçlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 saatlik plan yaptı, yaptığı plan böyle yarım kaldı! 'WhatsApp grubu' detayı...2 saatlik plan yaptı, yaptığı plan böyle yarım kaldı! 'WhatsApp grubu' detayı...
DSP'den Cumhur İttifakı açıklaması! 'Değerlendiririz'DSP'den Cumhur İttifakı açıklaması! 'Değerlendiririz'
AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılarAK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar
Anahtar Kelimeler:
karın ağrısı şişkinlik kitle

En Çok Okunan Haberler

Seçimlere iki ay kala Ata İttifakı geliyor!

Seçimlere iki ay kala Ata İttifakı geliyor!

Evler, mahalleler sular altında kalıyor!

Evler, mahalleler sular altında kalıyor!

Tepkiler çığ gibi! Taraftar mağlubiyetin faturasını İrfan Can'a kesti

Tepkiler çığ gibi! Taraftar mağlubiyetin faturasını İrfan Can'a kesti

Depremden sonra o ile akın ettiler! Kiralık ev kalmadı

Depremden sonra o ile akın ettiler! Kiralık ev kalmadı

İstifalar peş peşe! AK Parti'de seçim hareketliliği

İstifalar peş peşe! AK Parti'de seçim hareketliliği

Naci Görür'den Marmara için korkutan deprem tahmini!

Naci Görür'den Marmara için korkutan deprem tahmini!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.