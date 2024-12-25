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  4. Karın ağrısıyla gitti! Karnından çıkana inanamadı: Tam 6 kilo ağırlığında!

Karın ağrısıyla gitti! Karnından çıkana inanamadı: Tam 6 kilo ağırlığında!

25.12.2024 15:14
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25.12.2024 15:14
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Karın ağrısı şikayeti geçmek bilmeyince Tokat Devlet Hastanesi'nde başvuran yabancı uyruklu Hicran Işık karnından çıkana inanamadı. Kadının yumurtalıklarından tam 6 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Aşağı Kızılözü köyünde yaşayan 53 yaşındaki yabancı uyruklu Hicran Işık, karın ağrısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk muayene ve tetkiklerde, Hicran Işık'ın yumurtalıklarında büyük bir kitle olduğu tespit edildi.

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Tokat Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahlar Operatör Doktor Ahmet Topcu ve Orkun Subaşı, Hicran Işık tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla, Işık'ın yumurtalıklarından 30x25 santim boyutlarında ve 6 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

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Ameliyatın ardından Hicran Işık sağlığına kavuştu.

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Tokat Devlet Hastanesi doktorları, başarılı operasyonun ardından Hicran Işık'ın iyileşme sürecinin hızla devam ettiğini belirtti ve bu tür sağlık sorunlarına zamanında müdahalenin önemine dikkat çekti.

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İHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Yozgat kitle Kadın
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