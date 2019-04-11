KADIN

Karın germe ameliyatı ile fazla yağlarınıza elveda diyebilirsiniz

vanityclinic vanityclinic
GENEL HABERLERİ  | 11.04.2019 14:29 | Son Güncelleme

Karın germe operasyonu olarak da bilinen abdominoplasti, karındaki kasları sıkılaştıran ve karnın düz ve şekilli görünmesi için fazlalık deriyi ve yağı alan kozmetik operasyondur. Genelde hamilelikten sonra kadınların vücutlarının şeklini korumasını sağlayan bir işlem olan doğum sonrası estetiği ile birlikte düşünülen abdominoplasti, aynı zamanda kısa bir süre içince büyük miktarda kilo kaybı yaşayan hastalara yardım etmek için de uygulanır.

Karın germe ameliyatı ile fazla yağlarınıza elveda diyebilirsiniz

Uygulanan karın germe operasyonlarının miktarı, yıllar geçtikçe katlanarak artmaktadır. Bu işlemlerin çoğu, kozmetik sebeplerle uygulanır ama bu operasyonun birkaç tıbbi faydası da vardır.

Karın germe operasyonu nasıl yapılır?

Bölgede sarkmış olan karın dokusu kesilerek, fazla deri çıkartılır. Kesi işleminin ardından karın bölgesi gerilerek dikilir. İhtiyaç duyulursa gevşeyen ve ayrışan karın kasları da onarılarak, daha sıkı bir karın bölgesi yaratılır.

Karın bölgesi neden sarkar?

Kadınlarda görülen karın sarkmasının nedeni çoğunlukla hamilelik ve aşırı kilo alımından kaynaklanır. Sık kilo alıp vermek de karın bölgesindeki kasların elastikiyetini yitirmesine ve deride sarkma, gevşeme olmasına yol açar. Aynı şekilde aşırı kilo vermek de karın bölgesindeki derinin bollaşmasına ve sarkmasına neden olur. Belli bir program dahilinde, doktor kontrolünde kilo veremiyorsanız, karın bölgesinde sarkma problemi yaşanması kaçınılmaz olur. Ayrıca kişinin genetiğinde karın sarkması varsa bu durumdan kaçmak pek mümkün olmayabilir.

Karın germe operasyonu öncesi nelere dikkat edilmelidir?

Karın germe ameliyatı öncesinde estetik cerrahınızın sizden önemli talepleri olacaktır. Özellikle eğer sigara içiyorsanız, ameliyattan en az 4 hafta öncesi ve ameliyattan 2 hafta sonrasına kadar ara vermelisiniz. Bu dönemde güneşte çok fazla kalmamalısınız. Eğer kullanıyorsanız E vitamini ve aspirin kullanımına ara verin ve ameliyat öncesi ağır diyetlerden kaçının. Soğuk algınlığı ya da başka bir enfeksiyon kapmanız halinde, operasyonunun ertelenmesi gerekeceği için bağışıklık sisteminize dikkat edin.

Karın germe ameliyatı planlaması nasıl yapılır, nelere dikkat edilir?

Estetik cerrahınızla gerçekleştireceğiniz İlk muayenede öncelik sizin mevcut sağlık durumunuzdur. Cerrahınız genel sağlık durumunuz, karın bölgesindeki yağ miktarı ve dağılımı, karın cildinin ne kadar sarktığı ve deri fazlalığını belirler. Bu muayene sırasında geçirdiğiniz hastalıklar,halen mevcut sağlık problemleriniz (şeker hastalığı, tansiyon, endokrin vb), beslenme ve yaşam alışkanlıklarınız (sigara, alkol kullanımı vb) ve mevcut kullandığınız ilaçlar hakkında doktorunuza doğru ve ayrıntılı şekilde bilgi vermelisiniz. Bu muayene sırasında doktorunuza söylemeniz gereken diğer bir konu, bu ameliyatı neden istediğiniz ve bu ameliyattan neler beklediğiniz olmalıdır. Tek başına veya liposuction ile birlikte tam veya kısmi abdominoplati de yapılabilir, sadece liposuction da sizin için yeterli olabilir. Bu muayene sırasında ameliyat sırasında yapılacak anestezi şekli, kaç gün hastaneden kalmanız gerekeceği ve ameliyat sonrası karşılaşabileceğiniz olası sorunlar tartışılmalıdır.

Karın germe ameliyatı için hangi tür anestezi kullanılır?

Ülkemizde karın germe ameliyatı için hem hastalar hem de doktorlar açısından çoğunlukla genel anestezi tercih edilir. Ameliyatın süresi, yapılan işlemin derinliği ve hastanın bu durumda stabil kalması için komplikasyonlardan uzak kalmak için de genel anestezi kullanılır. Çok özel sağlık koşulları nedeniyle yoğun ağrı kesicilerle birlikte lokal anestezi kullanılması da mümkündür.

Karın germe ameliyatı için risk var mıdır?

Karın germe ameliyatı konusunda da uzman, tecrübeli ve anatomiye hakim bir plastik cerrah tarafından yapıldığı takdirde sonuç genellikle tatmin edici olmaktadır. Her cerrahi işlemin belli miktarda kendine özgü koşullarda riski olabilir. Burada önemli olan sizin abdominoplasti operasyonu ile ilgili olanları çok iyi şekilde dinlemeniz ve yapmanız ve yapmamanız gereken konulara özen göstermenizdir.

.


Çiğ domuz eti yiyen adamın vücudundan yüzlerce solucan yumurtası çıktıÇiğ domuz eti yiyen adamın vücudundan yüzlerce solucan yumurtası çıktı
Estetik yaptırmayı düşünenler...Estetik yaptırmayı düşünenler...
Makyaj tekniği yerine daha kalıcı çözüm ne olabilir? Makyaj tekniği yerine daha kalıcı çözüm ne olabilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vanityclinic Estetikte dikkat edilmesi gereken hususlar

En Çok Okunan Haberler

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Mehmet Ali Erbil'den duygusal paylaşım! 'Can yoldaşım, arkadaşım'

Mehmet Ali Erbil'den duygusal paylaşım! 'Can yoldaşım, arkadaşım'

Cinsel birleşme şart değil, kapı kolundan bile...

Cinsel birleşme şart değil, kapı kolundan bile...

Kimseyi inandıramıyor! Oğlunu yanında gören...

Kimseyi inandıramıyor! Oğlunu yanında gören...

15 yıl boyunca takip edildiler! Bu problemi olan kişiler...

15 yıl boyunca takip edildiler! Bu problemi olan kişiler...

Yine şoke ettiler! 'Bizimle dalga mı geçiyorsunuz?'

Yine şoke ettiler! 'Bizimle dalga mı geçiyorsunuz?'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Akrep Burcu Özellikleri

Akrep Burcu Özellikleri

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Başkalarının Ne Düşündüğünü Kafamıza Takmaktan Nasıl Kurtuluruz?

Başkalarının Ne Düşündüğünü Kafamıza Takmaktan Nasıl Kurtuluruz?

Göbek Deliğiniz Hakkında Çok Şaşıracağınız 11 Gerçek!

Göbek Deliğiniz Hakkında Çok Şaşıracağınız 11 Gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
45 Yıllık Kariyerinde Dünyada Sahne Aldığı Festivallerle Selda Bağcan

45 Yıllık Kariyerinde Dünyada Sahne Aldığı Festivallerle Selda Bağcan

Kız kardeşinizi sevmeniz için 9 neden

Kız kardeşinizi sevmeniz için 9 neden

Hayata Yeniden Başlayanlara

Hayata Yeniden Başlayanlara

Morris Associates Sanat Oluşumunun Türkiye'ye giriş tanıtım resepsiyonu gerçekleştirildi

Morris Associates Sanat Oluşumunun Türkiye'ye giriş tanıtım resepsiyonu gerçekleştirildi

'Takipçi sayımız 500.000 olsun ağda yaptıracağım' diyen editörlerin hazin sonu

'Takipçi sayımız 500.000 olsun ağda yaptıracağım' diyen editörlerin hazin sonu

Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs töreninden görüntüler!

Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs töreninden görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.