Karın germe ameliyatı ile fazla yağlarınıza elveda diyebilirsiniz

Uygulanan karın germe operasyonlarının miktarı, yıllar geçtikçe katlanarak artmaktadır. Bu işlemlerin çoğu, kozmetik sebeplerle uygulanır ama bu operasyonun birkaç tıbbi faydası da vardır.
Bölgede sarkmış olan karın dokusu kesilerek, fazla deri çıkartılır. Kesi işleminin ardından karın bölgesi gerilerek dikilir. İhtiyaç duyulursa gevşeyen ve ayrışan karın kasları da onarılarak, daha sıkı bir karın bölgesi yaratılır.
Kadınlarda görülen karın sarkmasının nedeni çoğunlukla hamilelik ve aşırı kilo alımından kaynaklanır. Sık kilo alıp vermek de karın bölgesindeki kasların elastikiyetini yitirmesine ve deride sarkma, gevşeme olmasına yol açar. Aynı şekilde aşırı kilo vermek de karın bölgesindeki derinin bollaşmasına ve sarkmasına neden olur. Belli bir program dahilinde, doktor kontrolünde kilo veremiyorsanız, karın bölgesinde sarkma problemi yaşanması kaçınılmaz olur. Ayrıca kişinin genetiğinde karın sarkması varsa bu durumdan kaçmak pek mümkün olmayabilir.
Karın germe ameliyatı öncesinde estetik cerrahınızın sizden önemli talepleri olacaktır. Özellikle eğer sigara içiyorsanız, ameliyattan en az 4 hafta öncesi ve ameliyattan 2 hafta sonrasına kadar ara vermelisiniz. Bu dönemde güneşte çok fazla kalmamalısınız. Eğer kullanıyorsanız E vitamini ve aspirin kullanımına ara verin ve ameliyat öncesi ağır diyetlerden kaçının. Soğuk algınlığı ya da başka bir enfeksiyon kapmanız halinde, operasyonunun ertelenmesi gerekeceği için bağışıklık sisteminize dikkat edin.
Estetik cerrahınızla gerçekleştireceğiniz İlk muayenede öncelik sizin mevcut sağlık durumunuzdur. Cerrahınız genel sağlık durumunuz, karın bölgesindeki yağ miktarı ve dağılımı, karın cildinin ne kadar sarktığı ve deri fazlalığını belirler. Bu muayene sırasında geçirdiğiniz hastalıklar,halen mevcut sağlık problemleriniz (şeker hastalığı, tansiyon, endokrin vb), beslenme ve yaşam alışkanlıklarınız (sigara, alkol kullanımı vb) ve mevcut kullandığınız ilaçlar hakkında doktorunuza doğru ve ayrıntılı şekilde bilgi vermelisiniz. Bu muayene sırasında doktorunuza söylemeniz gereken diğer bir konu, bu ameliyatı neden istediğiniz ve bu ameliyattan neler beklediğiniz olmalıdır. Tek başına veya liposuction ile birlikte tam veya kısmi abdominoplati de yapılabilir, sadece liposuction da sizin için yeterli olabilir. Bu muayene sırasında ameliyat sırasında yapılacak anestezi şekli, kaç gün hastaneden kalmanız gerekeceği ve ameliyat sonrası karşılaşabileceğiniz olası sorunlar tartışılmalıdır.
Ülkemizde karın germe ameliyatı için hem hastalar hem de doktorlar açısından çoğunlukla genel anestezi tercih edilir. Ameliyatın süresi, yapılan işlemin derinliği ve hastanın bu durumda stabil kalması için komplikasyonlardan uzak kalmak için de genel anestezi kullanılır. Çok özel sağlık koşulları nedeniyle yoğun ağrı kesicilerle birlikte lokal anestezi kullanılması da mümkündür.
Karın germe ameliyatı konusunda da uzman, tecrübeli ve anatomiye hakim bir plastik cerrah tarafından yapıldığı takdirde sonuç genellikle tatmin edici olmaktadır. Her cerrahi işlemin belli miktarda kendine özgü koşullarda riski olabilir. Burada önemli olan sizin abdominoplasti operasyonu ile ilgili olanları çok iyi şekilde dinlemeniz ve yapmanız ve yapmamanız gereken konulara özen göstermenizdir.
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