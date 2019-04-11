Karın germe ameliyatı ile fazla yağlarınıza elveda diyebilirsiniz

Uygulanan karın germe operasyonlarının miktarı, yıllar geçtikçe katlanarak artmaktadır. Bu işlemlerin çoğu, kozmetik sebeplerle uygulanır ama bu operasyonun birkaç tıbbi faydası da vardır.

Karın germe operasyonu nasıl yapılır?

Bölgede sarkmış olan karın dokusu kesilerek, fazla deri çıkartılır. Kesi işleminin ardından karın bölgesi gerilerek dikilir. İhtiyaç duyulursa gevşeyen ve ayrışan karın kasları da onarılarak, daha sıkı bir karın bölgesi yaratılır.

Karın bölgesi neden sarkar?

Kadınlarda görülen karın sarkmasının nedeni çoğunlukla hamilelik ve aşırı kilo alımından kaynaklanır. Sık kilo alıp vermek de karın bölgesindeki kasların elastikiyetini yitirmesine ve deride sarkma, gevşeme olmasına yol açar. Aynı şekilde aşırı kilo vermek de karın bölgesindeki derinin bollaşmasına ve sarkmasına neden olur. Belli bir program dahilinde, doktor kontrolünde kilo veremiyorsanız, karın bölgesinde sarkma problemi yaşanması kaçınılmaz olur. Ayrıca kişinin genetiğinde karın sarkması varsa bu durumdan kaçmak pek mümkün olmayabilir.

Karın germe operasyonu öncesi nelere dikkat edilmelidir?

Karın germe ameliyatı öncesinde estetik cerrahınızın sizden önemli talepleri olacaktır. Özellikle eğer sigara içiyorsanız, ameliyattan en az 4 hafta öncesi ve ameliyattan 2 hafta sonrasına kadar ara vermelisiniz. Bu dönemde güneşte çok fazla kalmamalısınız. Eğer kullanıyorsanız E vitamini ve aspirin kullanımına ara verin ve ameliyat öncesi ağır diyetlerden kaçının. Soğuk algınlığı ya da başka bir enfeksiyon kapmanız halinde, operasyonunun ertelenmesi gerekeceği için bağışıklık sisteminize dikkat edin.