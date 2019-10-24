Karında şişlik yumurtalık kanserinin habercisi olabilir

Yumurtalık kanseri, kadınlarda en çok ölüme neden olan jinekolojik kanserlerden biri olarak gösteriliyor. En sık 50 yaş sonrasında görülebildiği gibi her yaşta ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, hastaların çok büyük bir kısmına ileri evrede tanı koyulabildiğini ve bu nedenle tedavi sürecinin de geciktiğine dikkat çekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz, geç bulgu verdiği için ‘sessiz katil’ olarak adlandırılan yumurtalık kanserinin karında şişlik, iştahsızlık hatta kusma gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyledi.

BELİRTİLERİ DİKKATE ALMALISINIZ

“Tüm diğer kanser türlerinde olduğu gibi yumurtalık kanserinde de erken tanı çok önemlidir” diyen İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz, hastalığın erken aşamada verdiği uyarıları ise şöyle sıraladı:

“Karında şişkinlik, hazımsızlık, gaz, bulantı-kusma, iştahsızlık ve erken doyma hissi, kasık ağrısı ve karın ağrısı, idrar yapmada değişiklik (sık idrara gitme, tam rahatlayamama), bağırsak davranışlarında değişiklik (kabızlık, tam rahatlayamama), vajinal kanama, makat bölgesinden kanama ve vajinal sulu yoğun akıntı. Özellikle menopoz sonrası bu sayılan şikâyetleri olan kadınların mutlaka ayrıntılı bir jinekolojik muayeneden geçmeleri gerekiyor. Buna ilaveten yumurtalık kanseri erken tanısı için düzenli yıllık jinekolojik kontroller çok önemlidir.”