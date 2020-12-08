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  4. Karısına kızıp İtalya'nın yarısını yürüyen adama korona cezası

Karısına kızıp İtalya'nın yarısını yürüyen adama korona cezası

08.12.2020 10:53 | Son Güncelleme:
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Karısına kızıp İtalya'nın yarısını yürüyen adama korona cezası

Eşine kızıp ülkenin kuzeyinden güneyine 451 km yürüyen İtalyan adama bir hafta sonra rastlayan polis, gece sokağa çıkma yasağını ihlalden 400 Euro para cezası kesti.

İtalya'da eşiyle kavga eden ve öfkesini yatıştırmak için evden fırlayan bir erkek, bir hafta boyunca yürüyerek 451 km yol kat etti. Kimliği açıklanmayan erkek, kış soğuğunda ülkenin en kuzeyindeki Como'dan yola çıkıp günde ortalama 64.3 km yürüyerek daha güneyde, Adriyatik kıyısındaki Fano'ya ulaştı.

İtalya çapında koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında 22.00-05:00 arası sokağa çıkma yasağı uygulandığından, kısıtlamalara uyulup uyulmadığını denetlemek için devriye gezen polis, sabaha karşı 02.00'da öfkeyle dolaşan kocaya rastladı.

48 yaşındaki erkek hakkında eşinin bir hafta önce polise kayıp ihbarında bulunduğu, kavganın ardından yürüyerek evden çıktığı ve bir daha geri dönmediğini bildirdi.

Karısına kızıp İtalya'nın neredeyse yarısını yürüyen kocaya kısıtlamaları ihlalden 400 Euro para cezası kesildi.

Ardından bir otele yerleştirilen erkek, il Resto del Carlino gazetesine başından geçenleri anlattı.

Yolda karşılaştığı kişilerin kendisine yiyecek-içecek verdiğini belirten erkek, "İyiyim, sadece biraz yoruldum" dedi.

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