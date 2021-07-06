Karısını 9 kez bıçaklayıp öldürdü ''karımı istiyorum'' dedi! İşte istenen ceza

Esenyurt'ta 11 Nisan 2019'da boşanma aşamasındaki eşi Mehtap Çoban'ı (42) 9 kez bıçaklayarak öldüren ve ardından polise gidip cinayeti itiraf eden Dursun Çoban’ın (45) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Dursun Çoban SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Mehtap Çoban ile Dursun Çoban arasında geçimsizlik bulunduğunu, yaşanan geçimsizlik nedeniyle Mehtap Çoban’ın eşine boşanma davası açtığını ancak aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirtti. Mütalaada olay günü çift arasında tartışma çıktığı ve Dursun Çoban’ın mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürdüğü aktarıldı. Mütalaada yer verilen otopsi sonucunda maktul Mehtap Çoban’ın vücudunda 9 adet delici kesici alet yaralanması bulunduğu, bunlardan 2 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

KASTEN ÖLDÜRME

Mütalaada sanığın eşinin kendisini aldattığını ve delillerin telefonda bulunduğunu iddia ettiği ancak tüm incelemeye rağmen telefonun açılamadığı anlatıldı. Savcı haksız tahrik koşullarının oluştuğuna dair dosyada somut delil bulunmadığını belirterek sanığın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

''ÇOK PİŞMANIM KADINLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM''

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz verilen sanık Dursun Çoban ağlayarak “Çok pişmanım. Bütün insanlıktan özür diliyorum. Bütün kadınlardan özür diliyorum. Ben karımı seviyordum. Bu suçtan karşınızda olmaktan utanıyorum” dedi.

Duruşma sanık avukatının mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilerek ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dursun Çoban'ın 11 Nisan 2019 tarihinde Esenyurt Asayiş Böro Amirliği'ne başvurarak eşiyle tartıştığını ve onun ölmüş olabileceğini itiraf ettiği belirtildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Mehtap Çoban'ın cansız bedeniyle karşılaştıklarına da yer verildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Mehtap Çoban'ın bedeninde 9 adet bıçak yarası olduğu vurgulandı. İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı, Dursun Çoban'ın "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla, cezalandırılmasını talep etti.

