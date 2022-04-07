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Karısının 74 adamla aldattığı Mustafa Azim kimdir? İğrenç iddialar gündeme oturdu! Çocuklara bile..

07.04.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karısının 74 adamla aldattığı Mustafa Azim kimdir? Ankara'da yaşayan Mustafa Azim isimli bir kişinin iddiaları gündeme oturdu. Eşinin sosyal medyada başka erkeklerle konuştuğunu söyleyen Azim, karısının kendisini 74 farklı erkekle aldattığını iddia etti. Ayrıca çocuklarının da istismar edildiğini belirten Azim, eşinden şikayetçi oldu.

Karısının 74 adamla aldattığı Mustafa Azim kimdir? İğrenç iddialar gündeme oturdu! Çocuklara bile..

Ankara'da yaşayan kuaför Mustafa Azim'den şok iddialar! Karısı tarafından 74 farklı erkek tarafından aldatıldığını öne süren Mustafa Azim, iddialarını yargıya taşıdı. Başına gelenler hakkında konuşan Azim, "Bu kadın çocuklarımın yanında 4 -5 yıldır 74 ayrı kişiyle her türlü ilişkiyi yaşamış. Bunların hepsini tespit edip, mahkeme dosyasına ekledim" dedi. Peki; Mustafa Azim kimdir?

Ankara'da kuaför olarak çalışan Mustafa Azim isimli vatandaş, başına gelen üzücü olayları anlattı. Davranışlarında gariplik fark etmesinin ardından eşini takibe aldığını belirten Azim, eşinin sosyal medyada başka erkeklerle mesajlaştığını gördü.

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EŞİ HAKKINDA ŞOK İDDİALAR

BEYAZ TV'nin özel haberine göre Azim'in durumu fark etmesinin ardından ikili arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eşini döven azim, şikayet üzerine 3 gün cezaevinde kaldı. Çıktıktan sonra ise eşinin başka erkeklerle ilişki yaşadığına dair belgeleri savcılığa götürdü.

Başına gelenler hakkında konuşan Azim, "Bu kadın çocuklarımın yanında 4 -5 yıldır 74 ayrı kişiyle her türlü ilişkiyi yaşamış. Bunların hepsini tespit edip, mahkeme dosyasına ekledim" dedi.

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"EVE ALDIĞI ERKEKLER ÇOCUKLARI İSTİSMAR ETTİ"

Azim'in konuyla ilgili sözlerinin devamı da olayın boyutunu gözler önüne serdi. Mustafa Azim, karısının sadece eve erkek almakla kalmadığını, bu erkeklerin çocukları istismar etmelerine de göz yumduğunu ifade etti.

"HER GECE BAĞIRARAK UYANIYORLARDI"

Mahkeme kararıyla çocuklarının geçici velayetini aldığını ve çocuklarındaki değişimi kendi gözleriyle gördüğünü belirten Azim, "Çocukları aldıktan sonra 4-5 gün boyunca sabaha kadar bağırdılar, çocuklarımda gariplik vardı. O gece yarım yamalak çocuğu konuşturdum, bana özel yerlerinin ellendiğini söylediler" ifadelerini kullandı. Azim, kızının ise sürekli saçlarını yolduğunu belirtti.

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ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDILAR

Mustafa Azim'in suç duyurusunun ardından çocukların anneleri dahil 3 şüpheli gözaltına alındı. Ancak şahıslar ifadelerinin ardından serbest kaldı. Adalet Bakanlığı'na seslenen Mustafa Azim ise, "Her şey ortada, çocukların pedagog eşliğindeki ifadeleri de açık. Neden tutuklanmıyorlar?" diye konuştu.

"BABAMA SÖYLEYECEĞİM DEDİĞİMDE BENİ BANYOYA KİLİTLİYOLARDI"

Kızıyla arasında geçen diyalog hakkında da bilgi veren Azim, şöyle devam etti: "Çocuk, 'Sizi babama söyleyeceğim' dediğinde dövüp banyoya veya tuvalete kilitliyorlarmış. Kız bu yüzden saçlarını yolduğunu söylüyor. Peki kızım, annen yok neden şimdi saçını yoluyorsun diye sorduğumda ise 'Kapı çaldığında onun geldiğini düşünüyorum' cevabı veriyor."

SON SÖZÜ YARGI SÖYLEYECEK

Olayla ilgili yargılama sürecinin devam ettiği ve iddialarla ilgili son sözün yargı tarafından söyleyeceği öğrenildi.


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