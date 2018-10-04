KARISININ BOĞAZINI SATIRLA KESEN KOCA TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Küçükçekmece'de tartıştığı karısının boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen koca tutuklandı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Atatürk Mahallesi'ndeki evinde İkram D'nin boğazı satırla kesilerek öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışma kapsamında aranan eşi Adil D (68) Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Adil D., emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adil D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin, karısı İkram D'yi öldürdükten sonra Tekirdağ'a kaçtığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Adliyeden çıkışı
-Detaylar
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Olay yerinden görüntüler
04.10.2018 - 12.23 Haber Kodu : 181004084
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