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KARISININ BOĞAZINI SATIRLA KESEN KOCA TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:30 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de tartıştığı karısının boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen koca tutuklandı.  Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Atatürk Mahallesi'ndeki evinde İkram D'nin boğazı satırla kesilerek öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışma kapsamında aranan eşi Adil D (68) Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Küçükçekmece'de tartıştığı karısının boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen koca tutuklandı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Atatürk Mahallesi'ndeki evinde İkram D'nin boğazı satırla kesilerek öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışma kapsamında aranan eşi Adil D (68) Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Adil D., emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adil D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin, karısı İkram D'yi öldürdükten sonra Tekirdağ'a kaçtığı öğrenildi.

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EK GÖRÜNTÜ
-Adliyeden çıkışı
-Detaylar
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-Olay yerinden görüntüler

04.10.2018 - 12.23 Haber Kodu : 181004084

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