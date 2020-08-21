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Kariye Müzesi camiye dönüştürülüp ibadete açılacak

21.08.2020 11:56 | Son Güncelleme

İstanbul'un Fatih ilçesinde Bizans döneminden kalma Kariye Müzesi'nin yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla Kariye Camii'nin ibadete açılmasına karar verildi.

Kariye Müzesi camiye dönüştürülüp ibadete açılacak

İstanbul'un Fatih ilçesinde Bizans döneminden kalma Kariye Müzesi'nin yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla Kariye Camii'nin ibadete açılmasına karar verildi.

Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 2 Ağustos 1945 tarihli Bakanlar Kurulu kararı geçen yıl Danıştay 19'uncu Dairesi tarafından iptal edilmişti.

İstanbul'un Karagümrük semtinde Edirnekapı'da bulunan Kariye Müzesi, Bizans döneminde kilise, fetihten sonra ise cami olarak kullanılmış tarihi bir yapı.

Camiye dönüştürülen tarihi yapının içinde Bizans dönemine ait fresk ve mozaikler var.

6. yüzyılda Kariye (Chora) Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan 2. Bayezid'in sadrazamlarından Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilmişti.

Yapının içinde bugüne kadar bulunan en eski Bizans dönemi mozaikleri ve freskleri bulunuyor.

İstanbul'un fethinden sonra camiye dönüştürülen yapının içindeki bu freskler sıvayla kaplanmıştı. 1945'te müzeye dönüştürülmesinin ardından, mozaik ve freskler restore edilmişti.

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