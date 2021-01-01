Kariyerde yükseliş... Balık Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (20 Şubat - 20 Mart )

6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Yakın çevrenizdekilerle ilişkileriniz, kardeşleriniz ve komşularınızla ilişkileriniz rutinin dışında ilerleyebilir. Daha mesafeli olduklarınızla yakınlaşmaya başlayabilir, fazla yakın ilişkilerde ise mesafeleşmeye gitmek isteyebilirsiniz. Eğitim, seyahat aracılığıyla hayatınıza yeni insanlar girebilir. Yazı yazma, içerik hazırlama, bir ürün ortaya koyma ve topluma sunma adına çalışacak uzun vadeli bir süreç. Bu dönemde hobi olarak bile olsa yazmanızı tavsiye ederim.

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2021 Ocak ayı balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? Balık burcunu 2021 Ocaj yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında balık burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ocak aylık burçlarda balık burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren ilişkilerde kontrolünüz dışında ilerleyen durumlar olabilir. Karşınızdaki insanlar kendi hayatlarına, kendi sorumluluklarına daha fazla odaklanabilir. Eşin, dostun yoğun iş hayatı ilişkiye etki edebilir. Bu dönemde aynı zamanda kiminle ne kadar yakın bir ilişki kurmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Sağlıksız ilişkilerden uzaklaşmaktan korkmamalı.

13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında bazı arkadaşlıklarınızda gerilim, anlaşmazlık, negatif enerjiler söz konusu olabilir. İş arkadaşlıklarında dengeyi korumanız daha önemli olacak. Aylık kazanç ve gelirlerinizde değişim olabilir. Ek iş fırsatları ile finansal anlamda güçlenebilirsiniz.

17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle kaza ve yaralanmalara, hastalıklara ve hastalıkların getireceği yorgun düşmeye, eve kapanma haline dikkat. Bu dönemde kendinize, kendi sağlığınıza ekstra dikkat etmeli ve özen göstermelisiniz. Seyahatlerde ani değişiklikler, aksaklıklar veya ani seyahat planları gündeme gelebilir.

28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında iş hayatınızda yeni bir sistem, yeni bir düzen gündeme gelebilir. İş arayanlar için beklenilenden iyi teklifler, iş fırsatları söz konusu olabilir. Zira aslında şansınız bu Dolunayla artıyor. Yaşam tarafından korunuyor olacak, ilahi fırsatlarla karşılaşacaksınız.



