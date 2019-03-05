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Kariyerimde tükenmişlik sendromuyla nasıl başa çıkabilirim?

Kariyer ve Yönetici Koçu Yeşim Yerli Kariyer ve Yönetici Koçu Yeşim Yerli
RUH SAĞLIĞI HABERLERİ  | 04.03.2019 13:47 | Son Güncelleme

Profesyonel koçluk mesleğimin öncesindeki dönemde geçen 16 yıllık kariyerimin son 1 yılında, ben kendim de tükenmişlik sendromunu yaşamış biri olarak, tükenmişlik sendromundan kaçınmanın mümkün olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Kariyerimde tükenmişlik sendromuyla nasıl başa çıkabilirim?

İş hayatında tükenmişlik sendromunu sadece kurumsal firmaların çalışanlarında değil, aynı zamanda kendi işini yapan girişimcilerde de görüyoruz. Tükenmişlik sendromunu tetikleyen bazı küresel ve toplumsal etmenler olduğu gibi, organizasyon kültürünün ve bireylerin kendilerinin yarattığı durumlar da bulunuyor. Tükenmişlik sendromu oldukça sinsi bir şekilde yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başlıyor. Bu sebeple belirtilerin ve evrelerin farkındalığı oldukça önemli rol oynuyor.

KARİYERİNİZDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU NA İTEN 10 FAKTÖR

Bir kariyer, yönetici ve takım koçu olarak; çok çeşitli durumdaki yüzlerce bireyle çalışma fırsatım oldu. Bireyi kariyerinde tükenmişlik sendromu na iten belli başlı etkenleri şöyle sıralamak mümkün.

Taşıyacağından fazla iş yükü almak.
Bitmek bilmeyen kendini ispatlama arzusu.
Mesai saatlerinden fazla çalışmayı bir rutin haline getirmek.
Sosyal ilişkileri minimize etmek.
Kendi ihtiyaçlarını yok saymak veya işin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından önde tutmak.
Kişisel değerlerini rafa kaldırmak.
Sınır çizememek, hayır diyememek.
Çatışmalardan kaçınmak.
İş ortamındaki toksik iletişim ve kültür.
İş ortamındaki yetki ve sorumluluğun dengesizliği.
Bu faktörlerin geçici bir dönem, kısa bir proje için ortaya çıkması çok büyük bir sorun yaratmazken, artık tamamen alışkanlık haline gelmesi bireyi kariyerinde tükenmişlik sendromuna sürüklüyor.

KARİYERİMİZDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU BELİRTİLERİ

Bireyin işinde tükenmişlik sendromuna girdiğini veya girmekte olduğunu gösteren belli başlı 5 belirti gözlemledim.

1. Kronik fiziksel ve zihinsel yorgunluk, sırt, bel, omurga ağrıları,

  1. Kendisini değersiz görme,
  2. İşe karşı ilgisizlik ve kayıtsızlık,
  3. Boşluk hissi ve bunu tamamlamak ihtiyacı ile bazı şeyleri aşırı tüketme,
  4. Öfke

TÜKENMİŞLİK SENDROMU NDAN KAÇINMANIN 7 YOLU

Profesyonel koçluk mesleğimin öncesindeki dönemde geçen 16 yıllık kariyerimin son 1 yılında, ben kendim de tükenmişlik sendromunu yaşamış biri olarak, tükenmişlik sendromundan kaçınmanın mümkün olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle erken dönemde böyle bir durumun içinde olduğunuzu fark etmeniz oldukça önemli. Bu sebeple dileğim, bu yazıyı mümkün olduğu kadar çok arkadaşınızla, eşinize, dostunuzla paylaşmanız.

  1. Kendinize bakmayı öncelik haline getirin. Hem bedeninizi hem ruhunuzu besleyecek şeyleri günlük rutininize koyun ve kendinizi bu konuda disipline edin. Unutmayın siz varsanız, her şey var ve siz iyiyseniz her şey iyi.

  2. İşteki stres faktörlerini azaltmak için somut adımlar atın. Çalışma saatlerinizi sınırlayın. Taşıyabileceğiniz yükü gerçekçi ve sürdürülebilir bir şekilde hesaplayın. Bunun fazlası için yöneticinizden ve iş arkadaşlarınızdan destek isteyin veya daha fazla delege edin.

  • Kendinizle ve kariyerinizle ilgili beklentilerinizi tekrar gözden geçirin. Beklentileriniz ne kadar gerçekçi ve size hizmet ediyor, bunun muhasebesini yapın.

  • Kişisel değerlerinizi ortaya çıkarın. Bu durum sizi hangi değerlerinizden mahrum ediyor, ortaya koyun.

  • Sınır çizmeyi ve gerektiğinde hayır demeyi öğrenin.

  • Güvendiğiniz bir iki akıl arkadaşınız olsun ve bu konuda kat ettiğiniz yolu, gelişmeleri onunla paylaşın ve geri bildirim alın. Veya bu da yeterli olmuyorsa bir uzmana başvurmanız faydalı olabilir.

  • Ailenizle zaman geçirin ve sosyalleşin.

    • Başka bir makalede görüşmek üzere,
    Sevgiyle kalın,

    Kariyer, Yönetici ve Takım Koçu Yeşim Yerli
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