Kariyerimde tükenmişlik sendromuyla nasıl başa çıkabilirim?

İş hayatında tükenmişlik sendromunu sadece kurumsal firmaların çalışanlarında değil, aynı zamanda kendi işini yapan girişimcilerde de görüyoruz. Tükenmişlik sendromunu tetikleyen bazı küresel ve toplumsal etmenler olduğu gibi, organizasyon kültürünün ve bireylerin kendilerinin yarattığı durumlar da bulunuyor. Tükenmişlik sendromu oldukça sinsi bir şekilde yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başlıyor. Bu sebeple belirtilerin ve evrelerin farkındalığı oldukça önemli rol oynuyor.

KARİYERİNİZDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU NA İTEN 10 FAKTÖR

Bir kariyer, yönetici ve takım koçu olarak; çok çeşitli durumdaki yüzlerce bireyle çalışma fırsatım oldu. Bireyi kariyerinde tükenmişlik sendromu na iten belli başlı etkenleri şöyle sıralamak mümkün.

Taşıyacağından fazla iş yükü almak.

Bitmek bilmeyen kendini ispatlama arzusu.

Mesai saatlerinden fazla çalışmayı bir rutin haline getirmek.

Sosyal ilişkileri minimize etmek.

Kendi ihtiyaçlarını yok saymak veya işin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından önde tutmak.

Kişisel değerlerini rafa kaldırmak.

Sınır çizememek, hayır diyememek.

Çatışmalardan kaçınmak.

İş ortamındaki toksik iletişim ve kültür.

İş ortamındaki yetki ve sorumluluğun dengesizliği.

Bu faktörlerin geçici bir dönem, kısa bir proje için ortaya çıkması çok büyük bir sorun yaratmazken, artık tamamen alışkanlık haline gelmesi bireyi kariyerinde tükenmişlik sendromuna sürüklüyor.