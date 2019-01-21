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Karla mücadele ekiplerinin gece mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 22:00 | Son Güncelleme

Bitlis'te karla mücadele ekipleri, dondurucu soğuğa rağmen gece de yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde karla mücadele ekipleri, dondurucu soğuğa rağmen gece de yol açma ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden Bitlis'in Hizan ilçesinde kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Bölgede çok sayıda yol kardan kapanırken, İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri dondurucu soğuğa rağmen bu yolları açmak için gece gündüz çalışıyor.

Dik yamaçlar ve sarp kayalıkların bulunduğu, sürekli çığın düştüğü bölgede iş makineleriyle yolları kardan temizleyen ekipler, sağlık ekiplerine yardım ederek hastalara ulaşmalarını da sağlıyor.

İlçe Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Maşallah Derse, gazetecilere yaptığı açıklamada, 33 yıldır operatör olarak çalıştığını söyledi.

Bölgede kışın 7 gün 24 saat karla mücadele çalışması gerçekleştirdiklerini anlatan Derse, "Hizan'ın coğrafi yapısı oldukça kötü. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreyi buluyor." dedi.

Kepçe operatörü Yaşar Aydoğdu ise kışın vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

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Bitlis Hizan karla mücadele ekipleri Özel İdare

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