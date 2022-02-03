Karlar erimeye başladı, yağmur yağdı! İşte İstanbul'un barajlarındaki son durum

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda büyük sıkıntılara neden olan kar yağışlarıyla birlikte İstanbul'u besleyen Baraj göllerinin çevresi beyaz örtüye yavaş yavaş erimeye başladı. Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında da değişim meydana geldi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 59,94 OLDU

İski Genel Müdürlüğü, yağan yağmurla birlikte 2 Şubat'ta yüzde 56.13 olan oranın, bugün itibariyle yüzde 59,94 olarak belirlendiğini duyurdu. Barajların doluluk oranı son 24 saatte %3.8 arttı.



