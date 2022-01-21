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Karne günü geldi çattı! Uzmanlar anne ve babaları uyarıyor: Karne değil süreç değerlendirilmeli!

21.01.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 – 2022 Eğitim ve Öğretim yılının ilk dönemi 21 Ocak Cuma günü sona eriyor. Karne zamanlarında öğrencilerin büyük stres yaşadıklarını belirten uzmanlar, aile içinde değerlendirme yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın karne notu değil, çocuğun çalışma performansının yani süreç değerlendirilmesinin yapılması olduğunu ifade ediyor. Benlik saygısını ve özgüveni düşüreceği için çocuklarla konuşurken suçlayıcı, kıyaslayıcı ve yargılayıcı ifadelerden uzak durulmasını tavsiye ediyor.

Karne günü geldi çattı! Uzmanlar anne ve babaları uyarıyor: Karne değil süreç değerlendirilmeli!

Öğrencilerin iple çektiği yarıyıl tatili bugün başlıyor. Bazı öğrenciler bu süreci rahat bir şekilde geçirirken bazılar ise düşük karne notları yüzünden stres dolu bir gün geçirecek. Uzmanlar, anne ve babaları çocuklarının karnesi konusunda uyarıyor.

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Habertürk’ün haberine göre; Karnesinde düşük not bulunan çocukların ailelerine önerilerde bulunan Uzman Psikolog Dilara Yamanlar Büyükkoç, gelecek dönemde hangi alanların geliştirilmesi ve nelere daha fazla odaklanılması gerektiğini içeren yapıcı bir konuşma yapılmasının faydalı olacağını söyledi. Yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmek için ebeveynlere önerilerde bulunan Büyükkoç, çocuklarla bolca zaman geçirmekten ziyade ailecek verimli zaman geçirmenin daha önemli olduğunu kaydetti.

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ANNE VE BABALARA 'KARNE' UYARISI!

Anne ve babalara karne uyarısından bulunan Uzman Psikolog Dilara Yamanlar Büyükkoç, "Öncelikle çocuğunuzun çabasını takdir edip geçirdiği yarıyıl döneminin birlikte bir değerlendirmesini yapabilirsiniz. İyisiyle kötüsüyle bir yarıyıl dönemini atlattı ve önümüzdeki dönemde hangi alanlar geliştirilebilir, yeni dönemde nelere biraz daha odaklanmak fayda sağlar gibi konularda yapıcı bir konuşma hem yeni yıla daha hevesli başlamasını hem de yeni dönemde daha çok çaba göstermesini sağlayacaktır" dedi.

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Çocukları kısıtlamak yerine eksik olduğu yerlerle ilgili bazı görevler vererek birlikte aktivite planlaması yapılabileceğini söyleyen Büyükkoç, destekleyici bir yaklaşım sergilenmeli diyor. Ödül ve ceza yöntemini doğru bulmayan uzmanlara göre bu yaklaşım, çocukların gelişimini ve ailesi ile arasındaki ilişkiyi olumsuz etkiliyor.

ÇOCUKLARLA BOLCA VAKİT GEÇİRMEKTEN ZİYADE VERİMLİ ZAMAN GEÇİRMEK ÖNEMLİ

Covid sürecindeki online derslerden sonra çocukların nihayet okullarına ve arkadaş ortamlarına kavuştuğunu belirten Uzman Psikolog Dilara Yamanlar Büyükkoç, "Nasıl bizler iş stresinden ve günlük hayatın yorucu temposundan bunalıyorsak çocuklarda yüz yüze eğitim dönemini bitirmenin yorgunluğu içinde olabilirler. O yüzden olabildiğince hem onları rahatlatacak hem ailecek vakit geçirecek aktivitelerin planlanması herkese iyi hissettirecektir" dedi.

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Öncelikli önerisinin çocuklarla bolca zaman geçirmekten ziyade ailecek verimli zaman geçirmeye odaklanmak olduğunu belirtiyor.

İŞTE ÇOCUKLARIN ÖZ GÜVENİNİ ARTIRACAK ÖNERİLER

Sadece yarıyıl tatilinde değil her zaman çocuklara, yapabilecekleri düzeyde görevler verilmesi konusunun altını çiziyor. Gerçekçi planlama yaparak çocuğun özgüvenini destekleyen görevler sonrasından çoğunuza pozitif geri bildirimlerde bulunmalısınız.

TABLET, TELEFON VE TELEVİZYON KULLANIMI SINIRLANDIRILMALI

Büyükkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tatili verimli geçirmek için tablet, telefon ve televizyon kullanımını da sınırlandırmak en sağlıklısı olacaktır. Bunu yaparken yasaklama şeklinde değil ‘bugünlük buna ayırılan zaman bu kadar’ şeklinde yaklaşılmalı. Bu tarz sınırlamalardan sonra aktivite koymak sınırlamaları biraz daha kolaylaştıracaktır. Örneğin ‘Tablete ayrılan zamanın sonuna geldik ve anneyle kek yapma zamanı başlamak üzere, hadi küçük şefim şimdi malzemeleri hazırlayalım’ şeklindeki bir yaklaşım hem teknolojik aletlerin daha kolay bırakılmasını hem de anneyle-babayla vakit geçirme konusundaki isteği artıracaktır."

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ÇOCUKLAR TATİLDE DERS ÇALIŞMALI MI?

Tatilde rahatlığa alışacak çocukların, okula adapte olmasını kolaylaştırmak için de birtakım önerilerde bulunan Büyükkoç, "Tatilde dahi olsa düzeni bozmadan devam etmeye çalışmak en sağlıklısı olacaktır. Böylelikle çocuk okul dönemi başladığında erken kalkmak ile ilgili adaptasyon sorunu yaşamayacaktır." dedi.

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"İLK BİRKAÇ GÜN DİNLENME GÜNÜ İLAN EDİLEBİLİR"

Büyükkoç, "İlk birkaç gün, dinlenme günü ilan edilebilir. Böylelikle çocuklar tatilde olduklarını hissedecektir. Yaptığınız tatil programının başlangıç tarihini tatilin 2. günü olarak başlatabilirsiniz" diyerek, önerilerini şöyle sıraladı:

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  • Duygularınızı ifade edin. 'Evde seninle vakit geçirmek bana da çok iyi hissettirdi', 'Şu an beraber vakit geçirdiğimiz için çok mutluyum' şeklindeki geri dönüşler çocuğun da o andan daha çok keyif almasını sağlayacaktır ve aradaki duygusal bağları güçlendirecektir.
  • Spor ya da bedensel aktivitelere zaman ayırın ki uyku düzeni aynı şekilde devam etsin, yorulmayan çocuk uyumaz, geç uyuyan çocuk da uyanmakta güçlük çeker.
  • Çok rahat geçirilen bir tatil dönemi yeni başlayacak olan dönemde adaptasyon sorunlarına ve döneme başlamayla ilgili isteksizliğe sebep olabilir. Uyku ve yemek düzenlerine sadık kalıp, geliştirici aktiviteleri ve minik tekrarları ihmal etmemek yeni dönem için de en sağlıklısı olacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
Karne
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