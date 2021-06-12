HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Karneler ne zaman verilecek? 2021 Karneler yüz yüze mi verilecek?

Karneler ne zaman verilecek? 2021 Karneler yüz yüze mi verilecek?

12.06.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler ve veliler karnelerin ne zaman verileceğini araştırıyor. Bu yıl eğitim dönemi uzaktan tamamlandı. Karnelerin yüz yüze mi yoksa elektronik ortamdan mı görüntüleneceğine dair açıklama yapıldı. Peki karneler ne zaman verilecek? 2021 Karneler yüz yüze mi verilecek? İşte ayrıntılar...

Karneler ne zaman verilecek? 2021 Karneler yüz yüze mi verilecek?

2020-2021 eğitim döneminin bitmesine sayılı günler kaldı. Karnelerin ne zaman verileceği, yüz yüze mi verileceği yoksa elektronik ortamdan mı görüntüleneceğine dair gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çevrilmişti. Bakan Selçuk karnelerin ne zaman verileceğini ve yüz yüze mi yoksa elektronik ortamda mı öğrencilere sunulacağına dair açıklama yaptı. Peki karneler ne zaman verilecek? 2021 Karneler yüz yüze mi verilecek? İşte ayrıntılar...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? 2021 KARNELER YÜZ YÜZE Mİ VERİLECEK?

Geçtiğimiz günlerde Bakan Selçuk karnelere ilişkin merak edilen soru işaretlerini akıllardan sildi. Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim döneminin 2 Temmuz Cuma sona ereceğini ifade etti. Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk, karnelerin 18 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda öğrencilerin erişimine açılacağını söyledi. Öğrenciler 18 Haziran Cuma e-okul karnelerini görebilecek.

Karneyi basılı olarak almak için velilerin talebi ile okul müdürlüklerine gidilmelidir. Basılı karneler talep doğrultusunda verilir.

Karneler ne zaman verilecek? 2021 Karneler yüz yüze mi verilecek?

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında başvuru işlemleri yapılacak. 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ise eğitimler yapılmaya başlanacak.

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU OLACAK?

Telafi eğitimine talep edenler katılım gösterecek. Telafi eğitimi zorunlu değildir. Eğitime katılmak isteyen öğrenciler veli izin belgeleri ile beraber eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvuruda bulunacak. Başvurunun kabul edildiğine dair okul müdürlükleri tarafından bilgilendirme içerikli mesaj atılır.

Eğitimin açılması için sınıfta en az 12 öğrencinin olması şart koyuldu. Özel eğitim öğrencilerine açılacak eğitim faaliyetinde ise sayı sınırlaması olmayacak.

ALINACAK ÖNLEMLER NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Kovid-19 salgını koruma tedbirlerine eğitim boyunca dikkat edilmesi zorunlu olacak. Eğitim faaliyetine katılan veli, öğretmen ve öğrenciler için HES kodu sorgulaması yapılacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bakan Selçuk'tan ek atama için açıklama!Bakan Selçuk'tan ek atama için açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Karne Ziya Selçuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.