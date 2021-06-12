2020-2021 eğitim döneminin bitmesine sayılı günler kaldı. Karnelerin ne zaman verileceği, yüz yüze mi verileceği yoksa elektronik ortamdan mı görüntüleneceğine dair gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çevrilmişti. Bakan Selçuk karnelerin ne zaman verileceğini ve yüz yüze mi yoksa elektronik ortamda mı öğrencilere sunulacağına dair açıklama yaptı. Peki karneler ne zaman verilecek? 2021 Karneler yüz yüze mi verilecek? İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz günlerde Bakan Selçuk karnelere ilişkin merak edilen soru işaretlerini akıllardan sildi. Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim döneminin 2 Temmuz Cuma sona ereceğini ifade etti. Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk, karnelerin 18 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda öğrencilerin erişimine açılacağını söyledi. Öğrenciler 18 Haziran Cuma e-okul karnelerini görebilecek.
Karneyi basılı olarak almak için velilerin talebi ile okul müdürlüklerine gidilmelidir. Basılı karneler talep doğrultusunda verilir.
21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında başvuru işlemleri yapılacak. 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ise eğitimler yapılmaya başlanacak.
Telafi eğitimine talep edenler katılım gösterecek. Telafi eğitimi zorunlu değildir. Eğitime katılmak isteyen öğrenciler veli izin belgeleri ile beraber eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvuruda bulunacak. Başvurunun kabul edildiğine dair okul müdürlükleri tarafından bilgilendirme içerikli mesaj atılır.
Eğitimin açılması için sınıfta en az 12 öğrencinin olması şart koyuldu. Özel eğitim öğrencilerine açılacak eğitim faaliyetinde ise sayı sınırlaması olmayacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Kovid-19 salgını koruma tedbirlerine eğitim boyunca dikkat edilmesi zorunlu olacak. Eğitim faaliyetine katılan veli, öğretmen ve öğrenciler için HES kodu sorgulaması yapılacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum