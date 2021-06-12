2020-2021 eğitim döneminin bitmesine sayılı günler kaldı. Karnelerin ne zaman verileceği, yüz yüze mi verileceği yoksa elektronik ortamdan mı görüntüleneceğine dair gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çevrilmişti. Bakan Selçuk karnelerin ne zaman verileceğini ve yüz yüze mi yoksa elektronik ortamda mı öğrencilere sunulacağına dair açıklama yaptı. Peki karneler ne zaman verilecek? 2021 Karneler yüz yüze mi verilecek? İşte ayrıntılar...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? 2021 KARNELER YÜZ YÜZE Mİ VERİLECEK?

Geçtiğimiz günlerde Bakan Selçuk karnelere ilişkin merak edilen soru işaretlerini akıllardan sildi. Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim döneminin 2 Temmuz Cuma sona ereceğini ifade etti. Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk, karnelerin 18 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda öğrencilerin erişimine açılacağını söyledi. Öğrenciler 18 Haziran Cuma e-okul karnelerini görebilecek.

Karneyi basılı olarak almak için velilerin talebi ile okul müdürlüklerine gidilmelidir. Basılı karneler talep doğrultusunda verilir.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında başvuru işlemleri yapılacak. 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ise eğitimler yapılmaya başlanacak.