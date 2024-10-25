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Karnı şişince kilo aldığını düşündü, ağrısı başlayınca gerçek ortaya çıktı! 'İlk defa gördüğümüz bir şey'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.10.2024 15:20
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Diyarbakır'da karnı şişmeye başlayınca kilo aldığını düşünen 53 yaşındaki kadın şiddetli ağrı yaşamaya başlayınca soluğu hastanede aldı. 'Hemen ameliyat yapılması gerekiyor.' denilen kadının karnından çıkan kitle doktoru da şaşırttı.

Karnı şişince kilo aldığını düşündü, ağrısı başlayınca gerçek ortaya çıktı! 'İlk defa gördüğümüz bir şey'

Diyarbakır'da yaşayan 6 çocuk annesi Yıldız Rona, kilo aldığını düşünerek karnında meydana gelen şişkinliği önemsemedi. Daha sonra karın ağrısının başlaması üzerine Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine başvuran Rona'nın yapılan tetkiklerinde kitle tespit edildi.

40 SANTİMETRE, 9 KİLOGRAM

Genel Cerrahi Uzmanları Dr. Mehmet Rençber ve Dr. Abdulselam Özdemir tarafından geçen hafta yapılan ve 1 saat süren operasyonla, Rona'nın karnından 40 santimetre çapında 9 kilogramlık kitle çıkarıldı.

CİDDİ KARIN AĞRISI VARDI

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Ameliyatla sağlığına kavuşan Rona, hastanede 3 gün yattıktan sonra taburcu edildi.

Dr. Rençber, AA muhabirine, hastanın beslenme bozukluğu, ciddi karın ağrısı, şişlik şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurduğunu belirterek, Rona'da gebe bir kadının görünümünün mevcut olduğunu söyledi.

Yapılan tetkiklerinde hastanın karnında 40 santimetre boyutunda diğer organlara baskı yapan, beslenmesini bozan, ciddi karın ağrılarına sebep olan büyük bir kitle tespit ettiklerini bildiren Rençber, hastaya durumunun ciddi olduğunu ve bir an önce ameliyat edilmesini gerektiği bilgisini verdiklerini aktardı.

ÇOK NADİR BİR DURUM

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Rençber, şöyle konuştu:

"Ameliyatla kitleyi kadının karnından çıkardık. Ameliyatta hastanın karnını açtığımızda önümüze devasa bir kitle geldi. Çok nadir bir durum. Bu hastanede daha önce böyle bir durum olmamıştı. Mesleki hayatımda ilk defa böyle bir tümör gördüm. Bu denli büyük bir tümör ilk defa karşılaştığımız bir şeydi. Ameliyatın ardından hastanın beslenmesi düzeldi. Üçüncü günde hastamızı taburcu ettik. Şimdi kontrollere geliyor. Tabii takibine devam edeceğiz. Patoloji süreci var. Patoloji takibini yapacağız. Tamamıyla temiz bir şekilde kitlemizi çıkarttık. Sağlığına kavuştu hastamız. Bir sıkıntısı da kalmadı."

Rençber, ilaçla geçmeyen karın ağrıları ve vücutta hızlı ilerleyen bir kitle görüldüğü zaman hemen doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

"AMELİYATTAN SONRA BAYAĞI HAFİFLEDİM"

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Yıldız Rona ise karın şişkinliği ve ağrıları nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

"Karnım şişince kilo aldığımı düşündüm. Bir süre sonra ağrılar başladı. Hastaneye başvurunca 'Hemen ameliyat yapılması gerekiyor.' dediler. Ameliyattan sonra bayağı hafifledim." diyen Rona, ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür etti.

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