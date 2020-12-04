HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Karnım ağrıyor' diyerek gittiği hastanede karnından 7 kiloluk kitle çıktı

'Karnım ağrıyor' diyerek gittiği hastanede karnından 7 kiloluk kitle çıktı

04.12.2020 16:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Karnım ağrıyor' diyerek gittiği hastanede karnından 7 kiloluk kitle çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Belçika vatandaşı kadın, vücudundaki şişkinlik ve karın ağrısı şikayetiyle ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yumurtalıklarında 7.1 kilo ağırlığında kitle tespit edilen kadın, ameliyata alınarak sağlığına kavuştu.

Alanya’da yerleşik olarak yaşayan 64 yaşındaki Belçika vatandaşı kadın hasta, vücudundaki şişkinliğin artması ve karın ağrısı şikayetiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda sol yumurtalıklarında kitle tespit edilen yerleşik yabancı, acil olarak ameliyata alındı. ALKÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Aslan’ın üstlendiği ameliyatta 7.1 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. Kitle kapsülünün zarar görmeden başarılı bir şekilde çıkarıldığını belirten Prof. Dr. Erdoğan Aslan, kitlenin patoloji servisine gönderilerek sonucun çıkmasının beklendiğini ifade etti.

AW182238_02

"TURİSTLER BİZ TÜRK HEKİMLERİNE EMANET"

Jinekoloji-Onkoloji ameliyatlarının ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rahatlıkla yapıldığına değinen Aslan, “25 yıllık meslek hayatımda birçok kez bu tür vakalar ile karşılaştım. Bu tür operasyonları başarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Alanya’mızda yaklaşık olarak 30 bin yerleşik yabancı vatandaş ikamet ediyor. Yerleşik yabancı vatandaşlar kendi sağlık sorunlarını çözmek için güvenilir bir sağlık hizmeti arıyorlar. Buldukları bu güvenilir sağlık hizmetlerini birbirlerine kurdukları haberleşme ağı ile aktarıyorlar. Dolayısıyla güven duydukları yerde yaşam sürdürüyorlar. Bunun içindir ki, yerleşik yabancılar ve turistler biz Türk hekimlerine emanet” şeklinde konuştu.

Gaz şikayetiyle gittiği hastanede karnından 9 kilo tümör çıkarıldıGaz şikayetiyle gittiği hastanede karnından 9 kilo tümör çıkarıldı

“YAPILAN TEDAVİLER SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ”

Gerçekleşen operasyonlarla Türk hekimlerine güvenin daha da artırdığını belirten Aslan, sağlık turizminin gelişmesi açısından önemli bir nüve oluşturduğunu ifade ederek, “Buradaki yerleşik yabancıları iyi tedavi ettiğimizde turizm mevsiminde bu insanların çok sayıda arkadaşları, vatandaşları turistik amaçlarla ülkemize geliyor. Kendi ülkelerinde çözemedikleri sağlık problemlerini bizler burada güzel ve güçlü alternatiflerle çözümlüyoruz. Sağlık turizmi için yapılan tedaviler önemli bir katkı sunuyor” dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Bir kenti istila etmişlerdi! Sırrı ortaya çıktıBir kenti istila etmişlerdi! Sırrı ortaya çıktı
Marketlerin güncel çalışma saatleri!Marketlerin güncel çalışma saatleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Esnafın kredi kartı bilgilerini çalan dolandırıcılar, önce kart limitini yükseltti sonra alışveriş yaptı

Akılalmaz dolandırıcılık! Bankadan gelen mesajla şoka uğradı

5-6 Aralık kargoların güncel çalışma saatleri... Hafta sonu kargoya gitmek yasak mı? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, Sürat, UPS kargo çalışma saatleri!

Yeni genelgeye göre kargoların çalışma saatleri!

Rize'yi istila eden uğur böceklerinin sırrı ortaya çıktı

Bir kenti istila etmişlerdi! Sırrı ortaya çıktı

Tabureye oturup ölen eşinin cenazesinin başında bekledi

Kahreden kare! Tabureye oturup başında böyle bekledi

5-6 Aralık AVM güncel çalışma saatleri 2020... AVM'ler hafta içi/hafta sonu kaça kadar açık? Hafta sonu AVM'ler kapalı mı?

İşte güncel AVM çalışma saatleri!

Küçükçekmece'de maganda dehşeti kamerada

Maganda dehşeti kamerada! Elinde sopayla inip...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.