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Karnında ortaya çıkan devasa kisti nedeniyle 10 çocuğa hamile gibi görünüyor! "Bütün organlarım eziliyormuş gibi hissediyordum"

29.03.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücutta oluşan kistlerin bazıları gözle görülemeyecek kadar küçük olurken bazıları ise devasa boyutlara ulaşabiliyor. Özellikle karında oluşan kistler kilolu ve hamile gibi görünmeye sebep olabiliyor. 20 yaşındaki Allison Fisher, 45 kiloluk kisti nedeniyle 10 çocuğa hamile gibi göründüğünü paylaştı.

Karnında ortaya çıkan devasa kisti nedeniyle 10 çocuğa hamile gibi görünüyor! "Bütün organlarım eziliyormuş gibi hissediyordum"

Florida'da yaşayan 20 yaşındaki Allison Fisher, katıldıüı bir televizyon kanalında "10 çocuğa hamile" gibi hissettiğini söyledi. Genç kadın karnında 46 litre sıvı tutan yaklaşık 45 kilo ağırlığındaki yumurtalık kistinin görünümünü fotoğraflayarak bu kistin çıkarılma anlarını paylaştı.

YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE DOKTORA GİTMEK İSTEMEDİ

Fisher,"Bunu görmezden gelirsem ortadan kalkacağına kendimi inandırdım. Korkmuştum. Sadece gerçekten korkmuştum." dedi. Fisher, 2020 yılında bir yıl süren adet döngüsüne başladığını iddia etti. Sorun hakkında doktorlara görünmekten kaçındığını çünkü geçmişte sağlık sorunlarının fazla kilolu olmanın komplikasyonları olarak görmezden gelindiğini söyledi. Sonunda bunun ciddi bir mesele olduğunu anladı.

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"BÜTÜN ORGANLARIM EZİLİYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORDUM"

Fisher, "Sosyal medyada yumurtalık kitleleri ve döngüleriyle ilgili sorunları hakkında ileri sürülen diğer insanları görmeye başladım ve midemde bir şeylerin doğru olmadığını fark etmeye başladım. Daha yakından baktığımda, kaya gibi sert olduğunu fark ettim. Üzerine koyamadım. Bütün organlarım eziliyormuş gibi hissediyordum. Aşırı derecede hamileymişim gibi görünüyordum.” dedi.

BEŞ DAKİKADAN FAZLA AYAKTA DURAMIYORDU

Fisher, orta bölümünün büyüklüğünden dolayı beş dakikadan fazla ayakta duramayacağını ve araba kullanamayacağını söyledi. COVID-19 salgını sırasında olduğu için doktora görünmekten de korktuğunu belirtti. Fisher, annesine 2021'de kanser teşhisi konduğunu ve bunun sonunda Fisher'ı ertesi yıl tıbbi tedavi aramaya teşvik ettiğini söyledi.

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ACİLE GİTTİĞİNDE NEFES ALMAKTA ZORLUK ÇEKİYORDU

Doktorlar üreme bölgesine sızan büyük iyi huylu yumurtalık kitlesini keşfettiler. Kısa bir süre sonra, Dr. Martin Martino tarafından ameliyat edilmek üzere acil servise kaldırıldı. Martino, "Acil serviste buluştuğumuzda nefes darlığı çekiyordu" dedi. "Noel'den hemen önceydi. Yan yatarken, 'Şimdi zamanı, bunu yapalım' dedim.”

AMELİYAT İÇİN BİR EKİP GEREKLİYDİ

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Göğüs hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarının da hazır bulunduğunu sözlerine ekledi.
Martino, "Bir araya geldik ve 'Bunu kaldırmanın bir yolunu bulalım' dedik" dedi. Doktor asistanı Nicole Antenucci, robot teknolojisini içeren prosedürün "gerçekten bir ekip gerektirdiğini" vurguladı. Antenucci, "Bunun bir parçası olup ona yardım edebildiğimiz ve şimdi onun ilerleme yolculuğunun bir parçası olabildiğimiz için hepimiz kendimizi çok şanslı hissettik," dedi.

"AYAKLARIMI TEKRARDAN GÖREBİLİYORUM"

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Fisher, hayatta "ikinci bir şansı" varmış gibi hissettiğini söyledi. “Ayaklarımı tekrar görebiliyorum, bunu yıllardır yapamadım. Biraz daha dayanabilirim." Kist sırt gücünü "yok ettiği" için gücünü geri kazanmak için hala çalıştığını itiraf etti. Fisher, "Kendimi çok daha hafif hissediyorum, bir insan gibi hissediyorum," diye devam etti. “Kıyafet giyebilirim, normal insanların yaptığı şeyleri yapabilirim. Şimdi, ileriye doğru ilerliyorum, kilo verme ameliyatının başlangıç aşamasındayım ve hayatın benim için hazırladığı şey için gerçekten heyecanlıyım."

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