Karnında şişkinlik şikayetiyle has gitti! Doktor gözlerine inanamadı

Hastanın rahatsızlığını geç fark ettiğini aktaran Prof. Dr. Hanifi Okur, sözlerine şöyle devam etti:

"Son 8 aydır bu şikayetleri var. Aslında daha erken de fark edebilirdi. Bu şikayetlerini karında şişkinliğe bağlamış, dolayısıyla karında her şişkinliği gaz diye ötelememek lazım. Mutlaka bir doktora gidip bir ultrason yaptırmak lazım. Ultrasonla kitleyi ekarte etmek lazım. Tümör kötü huyla bu başka yerlere de yayılabilir. Bu da hastanın yaşantısını etkileyebilir. Son dönemlerde Diyarbakır Dicle Üniversitesi çocuk cerrahisi kliniği olarak son dönemlerde yapılmayan birçok cerrahi operasyon yapılmaya başlandı. Her türlü tümör, her türlü nakil cerrahisi yapılıyor. Ürolojik cerrahiler yapılıyor. Çocuk cerrahisi olarak Türkiye’de çok iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyoruz. Kars’tan, Van’dan, Bingöl, Ağrı, Erzurum’dan bile hasta geliyor bize. Elimizden geldikçe hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama yoğunluktan dolayı bazen biz de her istenileni veremeye biliyoruz. Ama büyük cerrahileri her zaman yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: İHA