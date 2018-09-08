HABER

Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

Kayseri'de yapılan ameliyata karnından 25 kilo kitle çıkarılan 54 yaşındaki Şehriban Çetin, "Karnım her geçen gün balon gibi şişiyordu. Bir çok doktor yapılacak bir şeyin kalmadığını söyledi ama Kayseri'de yapılan ameliyatla rahat rahat yürüyebiliyorum" dedi.

Karnında 25 kiloluk kitle bulunan Şehriban Çetin'in ameliyat eden Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü doktorlarından Op. Dr. Kadir Dicle, hastanın daha önce karnından 7 kez ameliyat olduğunun altını çizdi. Ameliyatın 5 saat sürdüğünü ifade eden Op. Dr. Kadir Dicle, “54 yaşında ki Şehriban Hanım bize Sivas’tan gelen hastamızdır. Karnında kötü huylu şikâyeti ile daha önce 7 kere ameliyat olmuş. Son zamanlarda karnı tekrar şiştiğinde doktoruna gittiğine ise ameliyat şansının kalmadığını söylemişler. Hastamız kendine çare aramak için Sivas, Ankara, İstanbul ve üniversite hastaneleri dahil olmak üzere gittikleri hastanelerde hep aynı cevabı almışlar. Karnından sıvı aldırıp bir nebze de rahatlamak için bize geldiler. Bize geldiklerinde amaçları ameliyat olmak değildi. Karnından sıvı aldırıp bir nebze de olsa bu gerginliği gidermek istemişler. Biz yaptığımız değerlendirmeler de karında ki bu kitlenin sıvı içi serbest sıvı olmadığı bu kitlenin sert bir kitle olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla sıvı alımının buna bir çözüm olmayacağını söyledik. Bunu ameliyat yapabileceğimi söyledim. Kendileri daha önce gittikleri doktorlarda bu işin ameliyat safhasının geçtiğini ameliyat olmayacağını belirtip gittiler. Bize 2 hafta sonra tekrar geldiler. Geldiklerinde tek ameliyat yapacak olanın bizim olacağını diğer doktorların ameliyat yapamayacağını söylediler. Biz de ameliyata aldık ve ameliyatımız 5 saat sürdü. Hastadan 25 kilogram bir kitle aldık. Ameliyatımız son derece başarılı geçti. Şuan güzel bir sonuca ulaşmış durumdayız” diye konuştu.

Ameliyat olan 54 yaşında ki Şehriban Çetin, ameliyat olmadan önce yürümekte zorlandığını ve artık yemek yiyemez hale geldiğini söyledi. Tedavi olabilmek için şehir şehir gezdiğini belirten Şehriban Çetin, diğer doktorların evde beklemelerini ve artık tedavi yapamayacaklarını söylediğinde çok korktuğunu ifade etti. Ameliyatla artık yürüyebilir ve yemek yiyebilir bir hale geldiğini söyleyen Çetin, “Daha önce durumum çok kötüydü. Sivas’ta gitmediğim yer kalmadı. Kim ameliyat yapıyorsa oraya git dediler. Benim doktorum birkaç sefer ameliyat yaptı. O da artık yapılacak bir şey yok dedi. Açıkçası bana git evine otur dedi. Daha önce 7 ameliyat geçirdim. Çocuklarım raporlarımı göstermek için İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi illeri gezdiler. Hepsi de aynı şeyleri söylediler. Ameliyatımın riskli olacağından bahsettiler. Bizi de çok korkuttular. Onların dediği gibi evime geldim ve bekledim. Karnım da bu zamanda çok şişti. Karnımda bulunan kitle çok hızlı büyüyormuş. Ben rahat yürüyemez hale geldim. Yemek dahi yiyemiyordum. 2 ay boyunca hiç yataktan çıkmadım. Daha sonra karnında sıvı var onu gidip aldırırsan rahatlayabilirsin dediler. Bizde hocama geldik ve o da ameliyat yapalım dedi. Karnım her geçen gün balon gibi şişiyordu. Hocam ameliyatımı yaptı. Şuan da çok rahatım. Önceden kendimi taşımakta zorlanıyordum şimdi ise doktorumun sayesinde yürüyebiliyorum. Benim hiç ümidim yoktu. Hocam bana ümit verdi ondan Allah razı olsun” dedi.

"AMELİYATTAN SONRA ŞAŞKIN DURUMDAYIZ"

Hasta Şehriban Çetin’in oğlu Uğur Kepenek ise doktorların kendilerine bu durumda artık yapılacak bir şeyin kalmadığını ve bu durumu kabullenmelerini gerektiğini ifade etti. Son çare olarak Kayseri Dünyam Hastanesine geldiklerini ve Doktor Kadir Beyin başarılı bir ameliyata imza attığını vurgulayarak: “ En son gittiğimizde artık alınamaz, alınırsa birkaç organ ile birlikte alınacak. Bizi aşırı derece de korkuttular. Doktor artık bize yapılacak bir şeyin kalmadığını söyledi. Zamanını beklememiz gerektiğini söyledi. Artık kabullenin dedi. Kadir beyle beraber diğer ameliyatlarından daha başarılı bir ameliyat geçirdi. Ondan da Allah razı olsun. Şuan da çok iyi durumda. Önceki ameliyatlarında karnında ki çıkarılıyor fakat şişkinliği kalıyordu. Birkaç ameliyatından sonra inmiyor diye düşündük. Son ameliyatından sonra baya indi. Biz bu ameliyattan sonra bile şaşkın durumdayız” diye konuştu.

PARTNERVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınızVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınız
Hayvanlarını otlatan Hasan, ölü bulunduHayvanlarını otlatan Hasan, ölü bulundu
Otomobil takla attı; sürücü, eşi ve bebekleri yaralandıOtomobil takla attı; sürücü, eşi ve bebekleri yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Şehriban Çetin

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

İlginizi Çekebilir

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'

Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı

Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı

Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!

Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!

Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'

Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'

Birlikte yaşadığı kadın evi terk edince...

Birlikte yaşadığı kadın evi terk edince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.