Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

Karnında 25 kiloluk kitle bulunan Şehriban Çetin'in ameliyat eden Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü doktorlarından Op. Dr. Kadir Dicle, hastanın daha önce karnından 7 kez ameliyat olduğunun altını çizdi. Ameliyatın 5 saat sürdüğünü ifade eden Op. Dr. Kadir Dicle, “54 yaşında ki Şehriban Hanım bize Sivas’tan gelen hastamızdır. Karnında kötü huylu şikâyeti ile daha önce 7 kere ameliyat olmuş. Son zamanlarda karnı tekrar şiştiğinde doktoruna gittiğine ise ameliyat şansının kalmadığını söylemişler. Hastamız kendine çare aramak için Sivas, Ankara, İstanbul ve üniversite hastaneleri dahil olmak üzere gittikleri hastanelerde hep aynı cevabı almışlar. Karnından sıvı aldırıp bir nebze de rahatlamak için bize geldiler. Bize geldiklerinde amaçları ameliyat olmak değildi. Karnından sıvı aldırıp bir nebze de olsa bu gerginliği gidermek istemişler. Biz yaptığımız değerlendirmeler de karında ki bu kitlenin sıvı içi serbest sıvı olmadığı bu kitlenin sert bir kitle olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla sıvı alımının buna bir çözüm olmayacağını söyledik. Bunu ameliyat yapabileceğimi söyledim. Kendileri daha önce gittikleri doktorlarda bu işin ameliyat safhasının geçtiğini ameliyat olmayacağını belirtip gittiler. Bize 2 hafta sonra tekrar geldiler. Geldiklerinde tek ameliyat yapacak olanın bizim olacağını diğer doktorların ameliyat yapamayacağını söylediler. Biz de ameliyata aldık ve ameliyatımız 5 saat sürdü. Hastadan 25 kilogram bir kitle aldık. Ameliyatımız son derece başarılı geçti. Şuan güzel bir sonuca ulaşmış durumdayız” diye konuştu.

Ameliyat olan 54 yaşında ki Şehriban Çetin, ameliyat olmadan önce yürümekte zorlandığını ve artık yemek yiyemez hale geldiğini söyledi. Tedavi olabilmek için şehir şehir gezdiğini belirten Şehriban Çetin, diğer doktorların evde beklemelerini ve artık tedavi yapamayacaklarını söylediğinde çok korktuğunu ifade etti. Ameliyatla artık yürüyebilir ve yemek yiyebilir bir hale geldiğini söyleyen Çetin, “Daha önce durumum çok kötüydü. Sivas’ta gitmediğim yer kalmadı. Kim ameliyat yapıyorsa oraya git dediler. Benim doktorum birkaç sefer ameliyat yaptı. O da artık yapılacak bir şey yok dedi. Açıkçası bana git evine otur dedi. Daha önce 7 ameliyat geçirdim. Çocuklarım raporlarımı göstermek için İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi illeri gezdiler. Hepsi de aynı şeyleri söylediler. Ameliyatımın riskli olacağından bahsettiler. Bizi de çok korkuttular. Onların dediği gibi evime geldim ve bekledim. Karnım da bu zamanda çok şişti. Karnımda bulunan kitle çok hızlı büyüyormuş. Ben rahat yürüyemez hale geldim. Yemek dahi yiyemiyordum. 2 ay boyunca hiç yataktan çıkmadım. Daha sonra karnında sıvı var onu gidip aldırırsan rahatlayabilirsin dediler. Bizde hocama geldik ve o da ameliyat yapalım dedi. Karnım her geçen gün balon gibi şişiyordu. Hocam ameliyatımı yaptı. Şuan da çok rahatım. Önceden kendimi taşımakta zorlanıyordum şimdi ise doktorumun sayesinde yürüyebiliyorum. Benim hiç ümidim yoktu. Hocam bana ümit verdi ondan Allah razı olsun” dedi.