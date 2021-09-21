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  4. Karnını doyurmak için şekilden şekle giren ayı gülümsetti

Karnını doyurmak için şekilden şekle giren ayı gülümsetti

21.09.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da karnını doyurmak için ağaca asılan besinleri yemeye çalışan ayının komik halleri fotokapana takıldı.

Karnını doyurmak için şekilden şekle giren ayı gülümsetti

Erzurum’un Olur ilçesinde Ercan Polat isimli vatandaşın ormana yerleştirdiği fotokapana kentin yaban hayatından görüntüler yansıyor. Doğadaki hayvanları beslemek amacıyla ormanda bulunan bir ağaca yiyecek asan Polat, beslenmeye gelen yabani hayvanları da yakın bir yere kurduğu fotokapanla görüntülüyor.

YİYECEKLERİ ALMAK İÇİN ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRDİ

Polat’ın ağaca astığı yiyeceklerle karnını doyurmak için gelen bir ayı da fotokapana yansıdı. Ayının ağaçtaki yiyecekleri almaya çalışırken yaptığı hareketler ise gülümsetti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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