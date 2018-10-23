Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet

"Son zamanlarda mali durumumuz kötüydü. Cengiz çok kıskanç bir insandı. İçki içiyordu. Bütün paramızı içkiye yatırıyordu. O gün pazara gitmek istedi. Ben gitmek istemediğimi söyledim. Daha sonra beni arayıp 'Hazırlan, pazara gidiyoruz' dedi. Ben de hazırlandım ve birlikte pazara gittik. Pazarda karpuz almak için bir yerde durduk. 'O karpuz iyi değildir' dedi. Ben de 'İyidir, kestiririz istersen' dedim. Bunun üzerine karpuzcu da 'Yenge doğru söylüyor. Karpuzun tadına bakarak alabilirsiniz' deyince Cengiz kıskançlık krizine girdi. Pazarda bana bağırıp çağırmaya başladı. Çocuğun arabasıyla ayağımın üzerinden geçti. Sonra eve gittik."

'NE YAPTIN NURCANIM'

Cengiz Aydın'ın evin balkonunda alkol aldığını sözlerine ekleyen Nurcan Saraç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cengiz yanıma gelerek, kiminle mesajlaştığımı sordu, sürekli küfür ve hakaretlerde bulunmaya başladı. Boğazımı sıktı. Bana zarar vermesin diye onu elimle ittim ve mutfağa kaçtım. Peşimden mutfağa gelip boğazımı sıktı. Elime bıçak aldım. Cengiz'e bana zarar vermesin diye 'Yaklaşma' dedim. O da bana hitaben 'Sen uyuduğunda ben senin o gırtlağını kesmeyecek miyim' gibi laflar etti. Cengiz'in annesini aradım. Oğlunun bizi öldüreceğini söyledim. Annesi de babasının Cengiz'in içki içtiğinden haberi olmadığını belirterek, Cengiz'i telefonla aradı. Ben annesine 'Gelin ayyaş oğlunuzu alın. Ya o beni öldürecek ya da ben onu öldüreceğim' gibi laflar ettim. Cengiz bu arada içmeye devam ediyordu. Ben de kızımı emziriyordum. Cengiz bir ara yatak odasının balkonuna çıktı. Elinde bıçak vardı. Daha sonra babası geldi ve ona telefon edip 'Aşağı in' dedi. Cengiz inmeyince babası bana 'Polisi ara' dedi. Daha sonra Cengiz'in babası gitti. Ben uyuyan çocuğu rahatsız etmemek için evin lambalarını da yakmadan sigara içmek amacıyla mutfağa gittim. Cengiz orada üzerime yürüdü. 'Seni öldürmeden bırakmayacağım' dedi. Ben yatak odasına kaçtım. Odanın kapısını kilitledim ve polisi aradım. O sırada Cengiz yatak odasının kapısını kırarak içeri girdi. Ben Cengiz'in bana söylediği sözlerden dolayı yastığın altına koyduğum bıçağı aldım. Cengiz üzerime geldi. Onu ittim. O sırada Cengiz boğazımı sıktı ve tokat attıktan sonra ben yatağa düştüm. Cengiz de üzerime düştü. Cengiz bana 'Ne yaptın Nurcanım' dedi. Ben de şaka yapıyor zannettim. Yatak odasının ışığını yaktım ve hemen ambulans çağırdım. Sağlık görevlilerinin dediği gibi ilk tıbbi yardıma başladım. Ardından babam ve polisler geldi."