HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kars bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 21 Nisan 2023 Kars bayram namazı saati

Kars bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 21 Nisan 2023 Kars bayram namazı saati

20.04.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars bayram namazı saatinin kaçta olduğu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre her sene dini gün ve aylar idrak ediliyor. Mart ayında başlayan on bir ayın sultanının ardından bayram başlayacak. Ramazan Bayramı namazı yarın cemaat ile beraber kılınacak. Peki, Kars bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

Kars bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 21 Nisan 2023 Kars bayram namazı saati

Kars bayram namazı saati, 21 Nisan 2023 tarihine az bir zaman kala merak konusu haline geldi. Müslümanların heyecanla beklediği yılın ilk dini bayramı için geri sayım başladı. Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe gününe denk geldi. Bayramın birinci günü bayram namazı kılacak olanlar namaz saatini araştırmaya başladılar. Kars bayram namazı saati 05.53 olacak.

KARS BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kars bayram namazı saati 05.53 olacak. Müslümanlar bu saatte Ramazan Bayramı namazını kılacaklar.
İstanbul bayram namazı saati: 06:49
Ankara bayram namazı saati: 06.34
İzmir bayram namazı saati: 06.59

İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o söylenir. Örneğin “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

  1. Rekat
    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

bayram-namazı-saati

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

  1. Rekat
    İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

bayram-namazı-saat-kaçta

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosuna Bahçeli'den tepkiKılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosuna Bahçeli'den tepki
Özgür Özel, CHP’nin masasındaki son anketi açıkladı!Özgür Özel, CHP’nin masasındaki son anketi açıkladı!
YSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacakYSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacak
Anahtar Kelimeler:
bayram namazı saati bayram namazı saatleri

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın masasındaki son anketi yardımcısı canlı yayında duyurdu

Erdoğan'ın masasındaki son anketi yardımcısı canlı yayında duyurdu

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta bayramda çifte indirim…

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta bayramda çifte indirim…

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

18 yaşındaki Zuhal vurulup yaşamını yitirmişti! O polisin hapsi isteniyor

18 yaşındaki Zuhal vurulup yaşamını yitirmişti! O polisin hapsi isteniyor

İlginizi Çekebilir

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.