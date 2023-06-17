HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kars'ın Digor ilçesindeki köyü sel vurdu: Evleri ve ahırları su bastı!

Kars'ın Digor ilçesindeki köyü sel vurdu: Evleri ve ahırları su bastı!

17.06.2023 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle Digor ilçesinde bir köyü sel bastı. Selden 7 ev zarar gördü. AFAD ekipleri köyde inceleme yaptı.

Kars'ın Digor ilçesindeki köyü sel vurdu: Evleri ve ahırları su bastı!

Kars'ın Digor ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle oluşan su baskınlarında bazı evler zarar gördü.

İlçeye bağlı Varlı köyünde akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Köyün içinden geçen derenin taşmasıyla 7 eve sel suları girdi.

q1

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar ise evlere biriken suları kovalarla boşalttı.

q2

Köye gelen itfaiye ekipleri de evlerdeki suları tahliye etti.

Ev ve yakınlarındaki samanlıklar kullanılmaz hale gelirken, ahırda bulunan bazı kümes hayvanları da telef oldu.

q3

"GECE OLDUĞU İÇİN BAZI EVLERE DE ULAŞAMADIK"

Varlı Muhtarı Kemal Cavlanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tek tesellilerinin olayda herhangi can kaybı yaşanmaması olduğunu belirterek, "Yağmur fazla yağdı, sel bastı köyü, çok şükür can kaybı yok. Bizim sıkıntımız dere ıslahı. Derenin içi ağaç dallarıyla dolmuş ve onun temizlenmesini istiyoruz. 5-6 evi su basmış, bazılarının tezeği ve samanı gitmiş, bazılarının tavuk ve kazları telef olmuş. Gece olduğu için bazı evlere de ulaşamadık. İnşallah yarın her şeyi öğreniriz." ifadelerini kullandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alparslan Kuytul hakkında karar verildiAlparslan Kuytul hakkında karar verildi
Bakan böyle tepki gösterdi! Sosyal medyada gündem olan fotoğrafBakan böyle tepki gösterdi! Sosyal medyada gündem olan fotoğraf
Zehir zemberek sözler: "Ayıptır! Özür dilemeniz gerekiyor"Zehir zemberek sözler: "Ayıptır! Özür dilemeniz gerekiyor"
Anahtar Kelimeler:
sel Kars

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı

Emekli maaşıyla olay oldu! 'Görüşmek isteyen emeklilerle...'

Emekli maaşıyla olay oldu! 'Görüşmek isteyen emeklilerle...'

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

Bakan böyle tepki gösterdi! Sosyal medyada gündem olan fotoğraf

Bakan böyle tepki gösterdi! Sosyal medyada gündem olan fotoğraf

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

"Aktif siyaseti bırakıyorum" Cem Uzan'dan dikkat çeken açıklama

"Aktif siyaseti bırakıyorum" Cem Uzan'dan dikkat çeken açıklama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.