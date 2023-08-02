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  4. Kars'ta 2 kardeşin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi yakalandı!

Kars'ta 2 kardeşin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi yakalandı!

02.08.2023 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta ticari taksiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta 2 kardeşin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi yakalandı!

Kars Subatan Mahallesi'nde 3 kardeşin içerisinde bulunduğu taksiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda Ö.B. ile N.A.B'nin öldürülmesine, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçanların yakalanması için geniş çaplı çalışmasını sürdürüyor.

Olaydan sonra kentten kaçan 4 zanlı, Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kars'a getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olaya karışan diğer kişilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars silahlı saldırı

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