HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kars'ta eczacıdan şeffaf branda ile koronavirüs önlemi

Kars'ta eczacıdan şeffaf branda ile koronavirüs önlemi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2020 17:52 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilesinde bir eczane, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf brandayla ayırdı.

Brandaya açtığı küçük pencereden vatandaşların reçetelerini alan eczacı, ilaçları da aynı yerden veriyor.

Eczacı Fatih Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Eczanede izolasyon yaptıklarını ve gelen hastalara uyarılarda bulunduklarını ifade eden Cengiz, şöyle konuştu:

"Hem hastalar hem de kendimiz için aldığımız tedbirlerle salgını hep birlikte engelleyeceğiz. Eczane çalışanları olarak aldığımız tedbirler psikolojik anlamda bizi ve hastalarımızı rahatlatıyor. Eczanelerimiz bu tür tedbirleri almaya devam ediyor. Hastalarımız da bu çalışmalara riayet ederse bu salgını kısa sürede atlatacağız."

İlaç almaya gelen hastalardan Tunahan Gündüz de virüse karşı alınan tedbirlerin önemli olduğunu belirterek, "Eczanede yapılan izolasyon hem bizim için hem de eczanede çalışanlar için önemli." dedi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
Eğirdir Gölü'nde şaşırtan manzara! İlk kez görüldüEğirdir Gölü'nde şaşırtan manzara! İlk kez görüldü
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars önlem Sarıkamış Tedbir virüs

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

Görüntüler tepki çekmişti! Videoyu çeken şahıs yakalandı

Görüntüler tepki çekmişti! Videoyu çeken şahıs yakalandı

İlginizi Çekebilir

Evden çalışmanın püf noktaları

Evden çalışmanın püf noktaları

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Engelli kadına tecavüz olayında yeni gelişme!

Engelli kadına tecavüz olayında yeni gelişme!

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Alo 155, tıraş olmam lazım, eve berber getirebilir misiniz?'

Tıraş olmak isteyen de aradı, kombisi bozulan da!

Bakkaldan ekmeği drone ile geldi

Bakkaldan ekmeği drone ile geldi

Eğirdir Gölü'nde flamingo şaşkınlığı! İlk kez görüldü

Eğirdir Gölü'nde şaşırtan manzara! İlk kez görüldü

Sosyal medyada gündem olmuştu! O iş adamı Taksim'de 5 bin maske dağıttı

O iş adamı Taksim'de 5 bin maske dağıttı

Kaldırımda yürüyen adamın ani ölümü kamerada!

Kaldırımda yürürken bir anda hayatını kaybetti!

Evde kalanlara ve sağlık çalışanlarına müzikle moral oldular

Koronavirüsle savaşa müzikle moral oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.