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Kars'ta karantinada olması gereken kişi otomobiliyle seyahat ederken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 19:41 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karantinada olması gereken bir kişi, polis ekiplerince yol kontrol noktasında yakalandı.

Kars'ta karantinada olması gereken kişi otomobiliyle seyahat ederken yakalandı

Alınan bilgiye göre, aynı ortamda bulunduğu ve temas ettiği bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, Sarıkamış'ta yaşayan E.Ö. için 14 günlük ev karantinası kararı verildi.

KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN SEYAHAT EDERKEN YAKALANDI

Polis ekipleri, Kars merkezdeki uygulama noktasında gerçekleştirdikleri kontrollerde E.Ö'nün karantinada olması gerekirken otomobiliyle yolculuk ettiğini belirledi.

Bunun üzerine ekipler E.Ö'ye 3 bin 150 lira para cezası kesti.

E.Ö, yapılan işlemlerin ardından karantina süresinin tamamlanması için evine gönderildi. (AA)

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