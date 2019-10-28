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Karşıdan karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

Bursa’da karşıdan karşıya geçmek isteyen emekli öğretmen, kamyonun altında kalarak can verdi.Kaza, Bursa-İstanbul kara yolunda meydana geldi.

Karşıdan karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti

Bursa’da karşıdan karşıya geçmek isteyen emekli öğretmen, kamyonun altında kalarak can verdi.
Kaza, Bursa-İstanbul kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Halil İbrahim Orakçı, 54 E 755 plakalı kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan Orakçı, 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında bölgede inceleme yapan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kazaya karışan kamyonu yan tarafta güvenli bölgeye çektirdikten sonra, trafiğin tekrar açılmasını sağladı. Kamyon şoförü H.A. gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Karşıdan karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti

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