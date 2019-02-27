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Karşıyaka'da Belediye işçilerinden maaş eylemi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 16:18 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan işçiler, iki yıldır zamanında maaş alamadıkları, 1 yıldır da ikramiye alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan işçiler, iki yıldır zamanında maaş alamadıkları, 1 yıldır da ikramiye alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Genel İş 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, "Ağırlaşan yaşam koşullarımızı da dikkate alarak emekçilerin hakkı olan alacaklarının ödenmesini istiyoruz" dedi. Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş.'de çalışan işçiler, iki yıldır zamanında maaş alamadıkları, 1 yıldır da ikramiye alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Belediye Binası önünde toplanan yaklaşık 200 belediye işçisi, 'Direne direne kazanacağız', 'Kent A.Ş. işçisi köle değildir' sloganları attı. Ardından işçiler adına konuşan Genel İş 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, belediye yetkilileriyle defalarca görüştüklerini anlatarak, "Bugüne kadar defalarca göüşmemize ve bize söz verilmesine rağmen olumlu bir adım atılmamaktadır. Bu ayıp onlarındır. Biliyoruz ki bazı çevreler basın açıklamasını seçim arifesinde yapıyoruz diye bizleri suçlayacaktır. Halbuki suçlu bellidir. Üreten emekçiler değil, alın terin soğumadan hakkını zamanında ödemeyenler asıl suçludur. Buradan herkese çağrımızdır. Bu çığlığımıza kulak verin, alacaklarımızı hemen ödeyin" dedi. 'HERKESE EŞİT DAVRANILSIN' Belediyedeki her çalışana eşit yaklaşılmasını istediklerini de söyleyen Kara, "Ağırlaşan yaşam koşullarımızı da dikkate alarak emekçilerin hakkı olan alacaklarının ödenmesini istiyoruz. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın, görevden ayrılırken yıllardır birlikte çalıştığı, sorunları birlikte kucakladığı emekçi kardeşleriyle helalleşerek ayrılması kuşkusuz kendisine de onur ve prestij kazandıracaktır" diye konuştu. Basın açıklamasından sonra işçiler belediyenin önünden ayrıldı.

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