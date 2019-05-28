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Kars'ta cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 13:13 | Son Güncelleme

Arpaçay ilçesinde hayvan otlağının kullanımı konusunda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayvan otlağının kullanımı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

İlçeye bağlı Tomarlı köyünde akraba olan S.İ ile İ.İ. arasında hayvanlarının otlak alanının kullanımı konusunda yaşanan anlaşmazlık sebebiyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İ.İ. tartıştığı S.İ'ye tabancası ile başından vurdu.

Köylülerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan incelemede öldüğü anlaşılan S.İ'nin cesedi Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaçan zanlı İ.İ. ise jandarma ekiplerince silahı ile yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Silahlı kavga

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