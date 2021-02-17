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Kars’ta Jandarma’dan PKK/KCK operasyonu

17.02.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Kars’ta Jandarma’dan PKK/KCK operasyonu

Jandarma, Kars merkezli Kars, Kırşehir, Mersin ve İstanbul’da eşzamanlı PKK/KCK operasyonu düzenledi.

Jandarma, Kars merkezli Kars, Kırşehir, Mersin ve İstanbul’da eşzamanlı PKK/KCK operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında HDP eski ilçe yöneticileri ve kamu görevlilerinde bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kars, Kırşehir, Mersin ve İstanbul illerinde PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda, aralarında HDP eski ilçe yöneticileri ve 5 kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 11 kişi hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kars, Kırşehir, Mersin ve İstanbul illerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alınırken 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kars’ta Jandarma’dan PKK/KCK operasyonu

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