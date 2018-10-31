Kars'ta okulda yangın: 3 öğrenci dumandan etkilendi

İlhami TURAN/KAĞIZMAN (Kars), (DHA)- KARS'ın Kağızman ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulu'nun kalorifer kazanında çıkan yangın korkuttu. Okulun tahliye edildiği, 3 öğrencinin dumandan etkilendiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Şahindere Mahallesi'ndeki 21 derslikli, 450 öğrencinin bulunduğu Kazım Karabekir Ortaokulu'nun kalorifer kazanında, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Görevlilerin uyarısı üzerine okul kısa sürede boşaltıldı. İhbaar üzerine okula itafiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Tahliye sırasında dumandan etkilenen 3 öğrenciye 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın, kısa sürede konrol altına alınarak söndürüldü. Okulda eğitim ve öğretim yeniden başlarken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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