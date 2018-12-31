HABER

Kars'ta okullar öğleden sonra tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:20 | Son Güncelleme

Kars'ta okullar öğleden sonra tatil edildi

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi.

Kars'ta sabah saatelerinde etkili olan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Valilikte yapılan yazılı açıklamada, tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarım gün ara verildiği bildirildi.

Kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizdeki olumsuz hava koşulları ve özellikle taşımalı sistemdeki öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşabilmelerini teminen, ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 31 Aralık 2018 Pazartesi günü öğleden sonrası için yarım gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır."

PARTNERBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyorBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyor
DHA DIŞ - Sadece kadınları kabul eden okul kapılarını cinsiyet değiştirenlere de açtıDHA DIŞ - Sadece kadınları kabul eden okul kapılarını cinsiyet değiştirenlere de açtı
Samsun semalarında sığırcıkların dansıSamsun semalarında sığırcıkların dansı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim-öğretim kar Kars Tatil

En Çok Okunan Haberler

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Görür görmez bayıldı! Tek kelimeyle vahşet!

Görür görmez bayıldı! Tek kelimeyle vahşet!

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki DEAŞ operasyonunda ele geçirildi! İşte teröristlerin yen taktiği...

Operasyonda ele geçirildi! Yeni taktikleri...

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Yılın son gününün burç yorumları

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

70 milyonluk büyük ikramiye için saat verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.