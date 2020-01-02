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  4. Kars'ta "Sarıkamış şehitleri" anısına yapılan kardan heykellere yoğun ilgi

Kars'ta "Sarıkamış şehitleri" anısına yapılan kardan heykellere yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Muş Alpaslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Heykeltraş Erhan Karadağ: - "Kar ve buzdan yaptığımız heykelleri gören vatandaşlar çok duygulanıyor. Bu heykelleri gördüklerinde onların maneviyatını, fiziksel durumlarını hissediyorlar" - Ankara'dan gelen Osman Oğuzhan: - "Türk'ün asaletini, fedakarlığını, vatanına bağlılığını, vatanı için nasıl canını verdiğini gösteren çok güzel bir örnek"

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan şehit heykelleri ziyaretçilerine duygusal anlar yaşatıyor.

Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda, Atatürk, Kafkas, Muş Alpaslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve öğrencilerin bir haftadır yaptığı kardan heykellerin büyük bölümü tamamlandı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesinde 200 kamyon karın bir araya toplanarak, 1. Dünya Savaşı sırasındaki Sarıkamış Harekatı'nda vatan toprağına düşen şehitlerin anısına yapılan kardan şehit heykellerine vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Heykelleri görmeye gelen Ahmet Boduroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardan heykellerin 105 yıl önce Allahuekber Dağları'ndaki hüznü anlatan bir çalışma olduğunu belirterek, "Çok büyük emek verilerek yapılan kardan şehit heykelleri donarak şehit olan askerlerimizi çok iyi tasvir ediyor, yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Ankara'dan gelen Osman Oğuzhan da heykellerin geçmişe saygı anlamında güzel çalışma olduğunu ifade ederek, "Türk'ün asaletini, fedakarlığını, vatanına bağlılığını, vatanı için nasıl canını verdiğini gösteren çok güzel bir örnek, emeği geçen herkesi kutluyorum." diye konuştu.

- "Gözlerim yaşardı"

Osman Oğuzhan'ın eşi Keriman Oğuzhan ise çalışmaları beğendiğini ve duygulandığını anlatarak, "İnanılmaz bir duyguydu, gözlerim yaşardı. Bu heykelleri yapan gençler Türkiye'nin umudu." ifadesini kullandı.

Muş Alpaslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Heykeltraş Erhan Karadağ da kardan Sarıkamış şehitleri heykellerini bitirmek üzere olduklarını söyledi.

Heykelleri çok sayıda kişinin görmeye geldiğini dile getiren Karadağ, "Kar ve buzdan yaptığımız heykelleri gören vatandaşlar çok duygulanıyor. Bu heykelleri gördüklerinde onların maneviyatını, fiziksel durumlarını hissediyorlar. Heykele konu olan askerlerin kılık kıyafetlerinde o dönemki askerlerimizin giydiklerini yaptığımız için bire bir o anı yansıtmış oluyoruz. Buraya gelenler bir kahramanlık, bir destanın yaşandığını onların gözünde görüyoruz. Şehitlerimizin heykelleri bizi de vatandaşları da etkiliyor ama bunun ayrı bir duygusu var." değerlendirmesinde bulundu.

Kardan şehit heykellerinin açılışı 4 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
heykel Kars Sarıkamış

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