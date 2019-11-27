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Kars'ta su şişesinde kaçak alkol satan kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 09:25 | Son Güncelleme

Kars'ta su şişesinde kaçak alkol satan kişi tutuklandı

Kars'ta küçük su şişelerinde kaçak alkol satışı yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokaklarda alkol ve uyuşturucu satışının önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede polislerce gerçekleştirilen çalışmada kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve su şişelerinde kaçak alkol sattığı belirtilen Ç.E'yi takibe aldı.

Takip sonucu yakalanan C.E'nin evindeki aramada, kurusıkı tabanca, fişek, kaçak sigara, küçük su şişelerine doldurulmuş kaçak alkol ve 16 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen C.E, tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak alkol Kars uyuşturucu

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