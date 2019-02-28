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Kars’tan Erzurum’a göreve giden polis aracı kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 14:44 | Son Güncelleme

Kars’tan Erzurum’a giden polis aracı kaza yaparak şarampole uçtu.Alınan bilgiye göre, Kars’tan Erzurum’a giden polis aracı Sarıkamış ilçesi Karakurt köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak durabildi.

Kars’tan Erzurum’a göreve giden polis aracı kaza yaptı

Kars’tan Erzurum’a giden polis aracı kaza yaparak şarampole uçtu.
Alınan bilgiye göre, Kars’tan Erzurum’a giden polis aracı Sarıkamış ilçesi Karakurt köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak durabildi. Meydana gelen trafik kazası sonrasında durumun 112 acil servis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şarampole uçarak ters dönen araç içerisinden çıkarılan iki polise kaza yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından kazada yaralanan polisler ambulansla Sarıkamış İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sarıkamış İlçe Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam eden polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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