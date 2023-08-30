Kart dolum cihazındaki paraları çaldılar! Kapıyı kilitlemeyi unutunca... Kıskıvrak yakalandı

Akılalmaz hırsızlık olayı, dün saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, belediye personeli S.A. ve K.D., Antalya Kart satış ve dolum cihazında biriken paraları toplama görevine çıktı. İçlerinde 10 bin ila 30 bin TL arasında değişen miktarlarda para bulunan torbaları araca koyan iki çalışan, bir cihazdan daha para toplamak için araçtan inerken kapıyı kilitlemeyi unuttu.

TORBALARDAN BİRİNİ ALIP KAÇTILAR

Bu sırada 2 şüpheli aracın kapısını açıp torbalardan birini alarak kaçtı. Durumu fark eden görevliler, şüphelilerin peşinden koşsa da yetişemedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Torbalar ve araba üzerinde parmak izi çalışması yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 200 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü.

KISKIVRAK YAKALANDI! İÇİNDE 16 BİN TL OLAN TORBA DA ELE GEÇİRİLDİ

Kimliği tespit edilen şüphelilerden O.D., kaldığı ikametin yakınında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan O.D.’nin üzerinde içerisinde 16 bin TL’nin bulunduğu torba da ele geçirildi. (İHA)



