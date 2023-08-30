HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kart dolum cihazındaki paraları çaldılar! Kapıyı kilitlemeyi unutunca... Kıskıvrak yakalandı

Kart dolum cihazındaki paraları çaldılar! Kapıyı kilitlemeyi unutunca... Kıskıvrak yakalandı

30.08.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da toplu taşıma biniş kartı dolum cihazında biriken paraların bulunduğu torbayı çalan şüpheli, polis ekiplerinin 200 güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde çaldığı 16 bin TL ele geçirildi.

Kart dolum cihazındaki paraları çaldılar! Kapıyı kilitlemeyi unutunca... Kıskıvrak yakalandı

Akılalmaz hırsızlık olayı, dün saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, belediye personeli S.A. ve K.D., Antalya Kart satış ve dolum cihazında biriken paraları toplama görevine çıktı. İçlerinde 10 bin ila 30 bin TL arasında değişen miktarlarda para bulunan torbaları araca koyan iki çalışan, bir cihazdan daha para toplamak için araçtan inerken kapıyı kilitlemeyi unuttu.

35a03b01-2abf-4e50-9907-d6662b9ad697

TORBALARDAN BİRİNİ ALIP KAÇTILAR

Bu sırada 2 şüpheli aracın kapısını açıp torbalardan birini alarak kaçtı. Durumu fark eden görevliler, şüphelilerin peşinden koşsa da yetişemedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Torbalar ve araba üzerinde parmak izi çalışması yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 200 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü.

bc27ba07-3ad6-42f4-b3da-0f8b50266310

KISKIVRAK YAKALANDI! İÇİNDE 16 BİN TL OLAN TORBA DA ELE GEÇİRİLDİ

Kimliği tespit edilen şüphelilerden O.D., kaldığı ikametin yakınında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan O.D.’nin üzerinde içerisinde 16 bin TL’nin bulunduğu torba da ele geçirildi. (İHA)

940f490c-097b-4bad-b0d4-7fc949005aeb


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu'ndan Akşener'e ilk yanıt geldi! Adaylık sorusuna yanıtı da dikkat çekti... "Neyi çözmedik ki?"İmamoğlu'ndan Akşener'e ilk yanıt geldi! Adaylık sorusuna yanıtı da dikkat çekti... "Neyi çözmedik ki?"
Anahtarın yerini sık sık unutuyorsanız dikkat! 1 kaşığı bile unutkanlığa birebir, hafızayı çelik gibi yapıyorAnahtarın yerini sık sık unutuyorsanız dikkat! 1 kaşığı bile unutkanlığa birebir, hafızayı çelik gibi yapıyor
14 yaşındaki çocuk 19 yaşındaki genci öldürdü 'Bisiklet' detayı...14 yaşındaki çocuk 19 yaşındaki genci öldürdü 'Bisiklet' detayı...
Anahtar Kelimeler:
antalya hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.