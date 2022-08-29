Kartal'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Aracın altında kalan yaralılar iş makinası ile kurtarıldı

Kartal'daki feci kaza dün akşam saat 22.00 sıralarında Atalar Mahallesi Kortej Caddesi üzerinde meydana geldi. Umut A. yönetimindeki hafif ticari araç, yol kenarındaki asfalt parçalarına çarparak havalandı.

O esnada kaldırımda yürüyen 2 kişi, hafif ticari aracın altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, o esnada cadde üzerinden geçen iş makinesinden yardım istendi.

DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç altında kalan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından hafif ticari aracın sürücüsü Umut A. ve araçta bulunan yolcu Bedri K. ile yaralı 2 yaya ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Polisin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

ARAÇ UÇARAK 2 KİŞİYİ ALTINA ALDI

Olaya tanık olan Hasan Zengin, "Araç çok süratliydi, fren izlerinden anlaşılıyor zaten. Araç taş yığınlarının üzerinden süratli bir şekilde gelerek kızak görevi yaptı. Taşların üstünden geçince de orada bulunan yayaların üstüne uçarak 2 kişiyi altına aldı. Daha sonra duran TIR'a vurunca durabildi. Sürücüler de alkollüydü. Polislerin yanındaydım bende" şeklinde konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, hafif ticari aracın kaza yaptığı, o anda yolda yürüyen 2 yayanın da kaçtığı görülüyor. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.(DHA-AA)



