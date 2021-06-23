HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kartal'da korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet böyle çarptı

Kartal'da korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet böyle çarptı

23.06.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal E-5 karayolunda üstgeçidi kullanmak istemeyip kuralsız bir biçimde yolun karşısına geçmek isteyen gence hızla gelen motosiklet çarptı. Çarpma sonucu yaralanan genç yere yığılırken, motosiklet sürücüsü de birkaç saniye sonra motosikletinden düştü. Hem yayanın hem de motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Kartal E-5 karayolunda gerçekleşti. Karayolunda kuralsız bir biçimde yolun karşısına geçmek isteyen 15-16 yaşlarındaki gence hızla gelen motosiklet çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere savrulan genç ağır yaralanırken M.A. isimli yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü de kazadan birkaç saniye sonra motosikletinden yere düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi ve polis geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Trafik ekiplerinin savrulan motosikleti yoldan kaldırmasıyla aksayan trafik normale döndü.

"NORMAL OLAN BİR İNSAN YAPMAZ"

Kazaya şahit olan bir görgü tanığı, “Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Yani normal olan bir insan yapmaz. Yazık günah motorcuya. Biz de burada kuryeyiz. Bu şartlarda aslında hani çalışmak zor. İnsanlardan, arabalardan saygı istiyoruz. Üst geçit varken yoldan karşıya geçmeye çalışıyor. Katil bariyer işte gördüğünüz gibi hep diyorlardı. İkisinin de durumu çok kötü. Allah şifa versin” dedi.

FECİ KAZA KAMERADA

Öte yandan hem yayanın hem de kendisine çarpan motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı feci kazanın yaşandığı o anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!
16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay
Bakan Koca'dan dikkat çeken çağrıBakan Koca'dan dikkat çeken çağrı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da final öncesi Acun'u üzen eleme! "Şampiyonluk adayımdın"

Survivor'da final öncesi Acun'u üzen eleme! "Şampiyonluk adayımdın"

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.